Binali Yıldırım açıkladı: Köprü geçişleriyle ilgili cezalar düzeltiliyor

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Her ramazanın sonunda bayram vardır. Bu pazar anneler günü. Şimdiden annelerimizin gününü kutlayalım. "Cennet ayaklarının altında" diye müjdelenen annelerimizin anneler gününü kutlayalım.

(Devlet Bahçel'nin İstanbul'da seçime hazırlanması)

Tabii ki Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını sürdürecek. Biz de bazı ortak programları gerçekleştireceğiz. Bu şekilde güzel sonucu elde edeceğiz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradan yasak geçişlerle ilgili hayli cezalar oluşmuştu. Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar; Doblo ve benzeri hariç diye UKOME kararı olduğu için ceza yazılmaya başlanmış... Bu kararı da konuştuk İBB ile düzeltiyorlar, inşallah bundan böyle birinci sınıfa giren taksi, doblo benzer araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti bitmiş olacak. İBB, Pazartesi toplantısında yine İstanbul'u ilgilendiren AK Parti grubunun önerileri var, onları görüşecek.