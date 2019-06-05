Binali Yıldırım'dan ortak canlı yayın açıklaması: Mahir bey CHP ile görüştü
Ortak canlı yayınına ilişkin soruya yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Mahir bey CHP Genel Başkan Yardımcısıyla görüştü. Onlar da Kılıçdaroğlu'na aktarmışlar. Kemal bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız, öncelikli İstanbul, gereken her şeyi konuşuruz' dedi.
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