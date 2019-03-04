Binali Yıldırım: Albatros'u millet bahçesi yapacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yereseçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nı kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Büyükçekmece'nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de Mimar Sinan'ın en önemli süsü var. Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansiyeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kumrularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten bir ilçemiz." diye konuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İlçenin sahip olduğu bu potansiyelini kullanamadığını ve halkın belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Büyükçekmece halkı, hak ettiği hizmetleri alabiliyor mu? Hayır. Artık 25 yılını (Hasan Akgün) doldurmuş, emekli etmenin zamanı geldi. Geç bile kalındı. 31 Mart'a kadar idare edin. 26 gün sonra Büyükçekmece'yi hasretiyle buluşturacak ve gönül belediyeciliği ile tanıştıracağız. Mevlüt Uysal ile birlikte ilçenin çehresini değiştireceğiz. Büyükçekmece, bugünleri hasretle bekledi."

Yıldırım, Büyükçekmece'ye metrobüsü uzatma ve metroyu getirme sözü vererek, "İnşallah Mevlüt Başkan, bunu da yapacak. TÜYAP'tan bu yana uzatacak ve buraya metrobüsü getirecek. Yetmez. Büyükçekmece'ye metro da gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükçekmece, güzel yeşil bir ilçemiz ama iki tane de yeşil koridor yapacağız. Kuzeydeki ormanlardan güneydeki maviliğe. Yeşil ile maviyi buluşturacağız. Sahil, pırıl pırıl olacak. Mavi bayraklı bir sahile Büyükçekmece'yi kavuşturacağız. Yapacağımız bu yeşil vadi ile beraber bir milyon 400 bin metrekare yeşil alanı ilave olarak Büyükçekmece'ye kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖYLE YÜKSEK RANTLA YÜKSEK EMSALLE BİNALAR FALAN YOK"

Büyükçekmece halkının meşhur Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. 26 gün var. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz."

Yıldırım'dan sonra AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de birer kısa konuşma yaparak, halktan 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Buradaki konuşmanın ardından Yıldırım, Dizdariye Mahallesi'ne geçerek Merkez Camisi etrafındaki esnafı ziyaret etti.