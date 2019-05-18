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Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta vatandaşlarla buluştu: Hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez

Binali Yıldırım, 'Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez.' dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." dedi. 

Beşiktaş Çarşısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyareti de yapan Yıldırım, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. 

Kartal Heykeli önündeki Türkiye Gençlik Birliği standına da ziyarette bulunan Binali Yıldırım, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Çarşı ziyaretinin gayet iyi geçtiğini söyleyen Yıldırım, bir saattir Çarşı'yı gezdiğini ve buranın oldukça yoğun ve hareketli olduğunu dile getirdi. 

Yıldırım, bir gazetecinin Çarşı'da yoğun ilginin yanı sıra "her şey çok güzel olacak" sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, "Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Tasamız bir, sevincimiz bir, hiçbir şey bir gönül kırmaya değmez." diye konuştu. 

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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