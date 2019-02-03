Binali Yıldırım: Diğer ittifak içinde maskeli adaylar var

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Altındağ'daki hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Seçimlerin önemli olduğunu, her seçimin yeni bir heyecanı, yeni bir bekleyişi, yeni umutları beraberinde getirdiğini aktaran Yıldırım, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yaptıklarını, daha sonra AK Parti'yi kurduklarını ve 2002'den bu yana da milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu anlattı.

Bu süreleri boşa geçirmediklerini, Türkiye'nin her yerine yollar inşa ettiklerini aktaran Yıldırım, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadesini kullandı.

"Şimdi bakıyoruz, diğer ittifak içinde maskeli adaylar var. Maskeyi kaldırınca HDP gözüküyor, kapatınca CHP gözüküyor. Millet bunu yemez. Hiçkimse öyle hayal görmesin." diyen Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emrinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'nin, milletin istikrarlı ve kararlı şekilde 2023 hedeflerine, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gitmesi için var güçleriyle çalışacaklarına işaret ederek, Ankara ve İstanbul'u alarak "durmak yok, yola devam" diyeceklerini bildirdi.

"Millete hep dürüst olduk"

Bugün kafa karıştırmaya çalışanların olduğunu, sorunları da çözümünü de bildiklerini ifade eden Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek. Biz, bu işlerle ilk defa karşı karşıya kalmıyoruz. Geçmişte de Türkiye'yi bu yolla sınamaya kalktılar. Her seferinde de milletimizin duasıyla, desteğiyle bu işlerin üstesinden geldik. Bundan sonra da aynısı olacak, hiç endişeniz olmasın." diye konuştu.

Bugüne kadar Türkiye'ye, millete hep dürüst olduklarını, ne dedilerse onu yaptıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yollar, altyapı, sağlık, eğitim tamam, şimdi üstyapıya bakıyoruz. Üstyapı ne? Daha büyük ekonomi, daha çok üretim, daha çok iş, gençlerimize daha güzel bir gelecek. Bundan sonraki bütün gücümüz, bütün enerjimizi buna ayıracağız. Çünkü bunları yapmasaydık üstyapıyı nasıl yapacaktık? Yol olmasa nasıl ekonomiyi geliştireceksin? Elhamdülillah bugün bu işlerin hepsini hallettik. Bundan sonra işimiz, bütün gücümüzü, kaynağımızı vatandaşlarımızın beklentilerini daha fazla karşılamak için kullanmak olacak."