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Binali Yıldırım, Erenköy'de vatandaşlarla sohbet etti

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde oturanların çay davetine katıldı.

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TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların davetini kırmayan Yıldırım, Erenköy'de bir çay bahçesine girdi.

Çay bahçesindeki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, onlarla sohbet ederek, çay içti, simit yedi. Yıldırım, etrafındaki vatandaşlara da simit ikram etti.

Vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayan Yıldırım, Gebze-Halkalı Hattı'nın yakında açılacağını, son çalışmaların yapıldığını, projenin zor bir proje olduğunu ifade etti. Vatandaşlar da Yıldırım'a teşekkür etti.

Çocuklarla ayrıca ilgilenen Yıldırım, bir çocuğu da kucağına alıp sevdi.

 

 

 

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