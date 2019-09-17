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Binali Yıldırım Montreal’de Türklerle buluştu: Sizler ülkemizin elçilerisiniz 

Türk Hava Yolları (THY)’nın tarifeli uçağı ile Montreal’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, havalimanından Montreal Türk Kültür Merkezi’ne geçti.

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Burada toplanan Türk vatandaşlarından Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmalarını ve sonraki nesillere aktarmalarını isteyen Yıldırım, şöyle konuştu: “Bunun için bizim üzerimize düşen neyse, yerine getirmeye hazırız. Ülkemizin burada, Ottawa’da, Toronto’da ve Vancouver’da diplomatik temsilcilikleri var. Siz isteyin biz yapalım. Unutmayın, sizler ülkemizin yurt dışındaki elçilerisiniz. Her birinizin bulundukları ülkelere, yaşadıkları topluma asimile olmadan entegre olması bizim için çok önemli.” 

TERÖRE PRİM VERMEYİN 

Vatandaşlara, Türkiye aleyhtarı gruplar ve terör örgütlerine karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Yıldırım, FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye karşıtı grupların tüm dünyada organize bir faaliyet gösterdiğine işaret etti. Bu gruplara son zamanlarda Pontus-Rum yandaşlarının da eklendiğini hatırlatan Binali Yıldırım, “Teröre ve yandaşlarına prim vermeyin. Kanunlar çerçevesinde kalarak, hem kendinizi hem de Türkiyemizi savunmaktan çekinmeyin. Bu uğurda, tüm farklılıklarınızı bir kenara bırakıp ülkemiz için, milletimiz için birlik olun” ifadelerini kullandı. 

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