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Binali Yıldırım oyunu kullandı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yıldırım, 'Oyumuzu kullandık, görevimizi yaptık. İstanbul'un kararı başımızın gözümüzün üstünde. ' dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı. 

Oyunu kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Oyumuzu kullandık, görevimizi yaptık. İstanbul'un kararı başımızın gözümüzün üstünde. Kampanyada kırgınlıklar olabilir, bugün onları bırakma zamanı. " dedi.

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