13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3572
  • 6,0933
  • 225.075
  • 104.097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Binali Yıldırım: Büyük bir film platosu kuracağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuştu. Amerika'dan sonra dışarıda dizileri, filmleri izlenen ikinci ülke olduğumuzu ifade eden Binali Yıldırım, 'Büyük bir film platosu kuracağız' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Binali Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
 
İstanbul tasarım şehri. UNESCO tarafından 2017 tarafından kabul edilmiş. Tasarlamak; her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluyor. Akıl terinin sermayesi çok büyük değil, insan. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeyleri de kötü şeyleri de hepsi insanın aklından çıkıyor.
 
İstanbul dünyada bir marka şehir olmak zorunda. Burada yaşayan milyonların bile farkında olamadığı bir unvanımız var. Burası bir tasarım şehri. Bunu UNESCO kararlaştırmış ve dünyada yaratıcı şehirler arasında 31 şehirden bir tanesi olarak belirlemiş. Bugün bu unvandan sonra ilk zirve yapılıyor. İstanbul dizayn zirvesi 31 şehir, tasarım temsilcisi, tasarım uzmanlarını bir araya getiriyor. Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor.
 
Tasarım şehri İstanbul’a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Az önce gördüğünüz görselde Haydarpaşa Limanı’nın ve Sultan Abdulhamid’in İstanbul – Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

''Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

MSB açıkladı: Celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

MSB açıkladı: Celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Bakan Soylu açıkladı: 350 terörist geri döndü

Bakan Soylu açıkladı: 350 terörist geri döndü

On binlerce kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

On binlerce kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

Rusya duyurdu: S-500'ler yakında hizmete giriyor

Rusya duyurdu: S-500'ler yakında hizmete giriyor

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'

İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı

İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı
 

POPÜLER HABERLER

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

Medya 28 Şubat’ta darbeye bizzat iştirak etti

Medya 28 Şubat’ta darbeye bizzat iştirak etti

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

Milli sporcu Şahika Ercümen'den beyaz kıta Antarktika'da anlamlı dalış

Milli sporcu Şahika Ercümen'den beyaz kıta Antarktika'da anlamlı dalış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA