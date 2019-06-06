28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7748
  • 6,5271
  • 248.121
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Binali Yıldırım'a baba ocağında yoğun ilgi: İstanbul seninle daha güzel olacak

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği baba ocağı Erzincan'dan yüzlerce hemşehrisi tarafından Diyarbakır'a uğurlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ramazan Bayramı dolayısıyla baba ocağına gelip geceyi Refahiye ilçesindeki doğum yeri Kayı köyündeki evinde geçiren Yıldırım, Diyarbakır'daki programları sebebiyle bu kente gitmek amacıyla Erzincan Havalimanı'na geldi.
 
Yıldırım, havalimanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, çeşitli kurumların müdürlerinin yanı sıra AK Parti ve MHP'lilerin de aralarında yer aldığı yüzlerce hemşehrisi tarafından Diyarbakır'a uğurlandı.
 
Yoğun bir kalabalığın olduğu havalimanı apronunda vatandaşlar uğurlama öncesi Yıldırım ile bayramlaşıp tokalaşmak için metrelerce sıra oluşturdu.
 
Kuyrukta bekleyen hemşehrilerinin elini tek tek sıkarak bayramlaşıp bazıları ile özçekim yapan Yıldırım, yoğun ilgi yüzünden yaklaşık bir buçuk saat sonra uçağa binip Diyarbakır'a hareket etti.
 
"İSTANBUL SENİNLE DAHA GÜZEL OLACAK"
 
Yıldırım'ın uçağa binişi sırasında vatandaşlar İstanbul seçimi nedeniyle "İstanbul seninle daha güzel olacak" sloganları attı.
 
Bazı vatandaşlar da havalimanında "Haydi Anadolu ayağa kalk, evladına iyi bak" pankartı açtı.

Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntü

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntü

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

İşçinin sürekli gece çalıştırılması haklı fesih nedeni

İşçinin sürekli gece çalıştırılması haklı fesih nedeni

Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlerin korkulu rüyası oldular

Türkiye’ye sızmaya çalışan teröristlerin korkulu rüyası oldular

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu

108 adet tank siparişi Çin'i endişelendirdi

108 adet tank siparişi Çin'i endişelendirdi

Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Saklıgöl'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

ABD'nin Huawei'yi kara listeye alması sonrası Çin'den 5G hamlesi

ABD'nin Huawei'yi kara listeye alması sonrası Çin'den 5G hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Türkiye'nin Kızıldeniz'i kırmızı alarm veriyor

Türkiye'nin Kızıldeniz'i kırmızı alarm veriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA