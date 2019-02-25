Binali Yıldırım'dan yeni TBMM Başkanı Şentop'a tebrik ziyareti
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edip tebrik etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edip tebrik etti.
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