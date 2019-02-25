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Binali Yıldırım'dan yeni TBMM Başkanı Şentop'a tebrik ziyareti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edip tebrik etti.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edip tebrik etti.

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

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