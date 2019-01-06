Binali Yıldırım’ın seçim çalışmasına engel yok

Konuyla alakalı olarak 3 farklı hukuk kuralını dikkate almak gerektiğine işaret eden Şentop, Anayasa’nın 94. maddesinin son fıkrasının, TBMM Başkanının siyasi parti faaliyetlerine katılamayacağını düzenlediğini, birçok kişinin de sadece buna bakarak yorum yaptığını ancak yanıldığını ifade etti. Şentop, konuyla alakalı ikinci kuralın, Siyasi Partiler Kanunu’nun 24. maddesinde mevcut olduğunu belirterek, “Burada, Anayasa’daki siyasi parti faaliyetlerine katılma yasağı tekrarlanırken, milletvekilliği adaylığı durumu bir istisna olarak düzenlenmektedir” dedi. Üçüncü olarak ise Mahalli İdareler Seçimi Kanununun 36. maddesinin konuyla alakalı bir hüküm sevk ettiğini vurgulayan Şentop, şunları söyledi: “Bu üç hukuk kuralı birlikte değerlendirildiğinde; TBMM Başkanının, belediye başkan adaylığı sırasında siyasi parti çalışmalarına katılabilmesine bir engel görünmemektedir. Anayasanın 94. maddesindeki yasağa Siyasi Partiler Kanunu’nun 24. maddesi milletvekili seçimi için bir istisna getirmiş, Mahalli İdareler Seçimi Kanununun 36. maddesi de Siyasi Partiler Kanunundaki hükmün uygulanacağını söylemiştir. Sonuç olarak, hukuken TBMM Başkanı belediye başkan adayı olabilir, seçim çalışmalarına da katılabilir.”