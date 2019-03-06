13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4218
  • 6,1321
  • 224.528
  • 103.521
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bingöl Genç'te CHP yönetimi istifa etti

Bingöl'ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte, 'Böyle bir siyasi anlayış olamaz' sözleriyle partisinden istifa etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'den 31 Mart öncesi istifalar devam ediyor. Genç'te 16 yıldır CHP İlçe Başkanlığı yapan Ali Altınbaş, basın açıklamasıyla 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. CHP'de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş, şöyle konuştu:
 
"YAHU BİNGÖL'DE HİÇ Mİ KİMSE YOK?"
 
"21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili'yim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski Genel Başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl'de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki 'Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl'de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?' Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl´de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı" dedi.
 
Altınbaş, herhangi bir partiye geçmeyi de düşünmediğini söylerine ekledi.

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den savaş suçu raporunu ciddiye almayan İsrail'e tepki

BM'den savaş suçu raporunu ciddiye almayan İsrail'e tepki

İran'dan dikkat çeken açıklama: Ruhani'nin ihmali

İran'dan dikkat çeken açıklama: Ruhani'nin ihmali

"ABD silahlarına güvenmek yalnızca ahmakların işidir"

'ABD silahlarına güvenmek yalnızca ahmakların işidir'

Müjdeyi Varank verdi! 2019 sonunda Türkiye’de ilk kez üretilecek

Müjdeyi Varank verdi! 2019 sonunda Türkiye’de ilk kez üretilecek

Putin ABD'nin INF'den çekilmesini eleştirdi

Putin ABD'nin INF'den çekilmesini eleştirdi

Almanya'dan Suudi Arabistan kararı! Mart sonuna kadar uzatıldı

Almanya'dan Suudi Arabistan kararı! Mart sonuna kadar uzatıldı

Merkez'den kritik faiz ve enflasyon açıklaması

Merkez'den kritik faiz ve enflasyon açıklaması

'Avrupa Yakası’ndaki sıkışıklık ardışık tünellerle çözülecek'

'Avrupa Yakası’ndaki sıkışıklık ardışık tünellerle çözülecek'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

Türk Tulpar'ı Avrupa'da göz doldurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA