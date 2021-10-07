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Politika

Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin grup toplantısının ardından, AK Parti'ye geçen belediye başkanına rozet taktı.

7 Ekim 2021 Perşembe 07:40 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 07:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozet taktı. Şahin Demokrat Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin daha güçlü yarınlarının adı, dün olduğu gibi bugün de AK Parti. Milletin Partisi AK Parti büyüyerek yoluna devam ediyor. Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanımız Ahmet Şahin, Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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