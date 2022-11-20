Siyasiler, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'yla ilgili paylaşımda bulundular.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" KARARLILIĞI...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler. Cumhurbaşkanımızın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir. Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz." dedi.

"ORDUMUZA BAŞARILAR DİLİYORUM"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde operasyon başlatan Kahraman Ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol..." ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL İÇİN HESAP ZAMANI"



Twitter'da Türk bayrağı paylaşımı yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İstiklal için hesap zamanı" dedi.