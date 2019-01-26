'Bir gece ansızın oralardayız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı’nda kritik açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in, hemen yanı başındaki Suriye’de 8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği vakur, şefkatli, merhametli, sabırlı duruşla tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurgulayan Erdoğan, teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden kalkındırılmasında da büyük sorumluluk üstlendiğini, fedakarlık yaptığını belirtti.

Erdoğan ‘Suriyeli muhacirlere ensarlık yapan’ Gaziantepliler’e şükranlarını sunarak kente eski parayla 35 katrilyon liralık yatırım yapıldığını hatırlattı.

LAF DEĞİL İCRAAT,

Sağlık, eğitim ve sosyal yardım için için yapılan yatırımları da anlatan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu’na seslendi. Erdoğan “Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Bay Kemal’e sorarsan yok.Laf değil icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz” dedi. Erdoğan Türkiye sınırları içerisindeki vatandaşlar kadar sınır ötesindekilerin de haklarını, hukuklarını korumanın görevleri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin, Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep’e baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine inanan bir milletiz. Biz bir tas çorbayı Çanakkale’de nasıl bölüştüysek burada da aynı şekilde bölüşüyoruz, bölüşmeye devam edeceğiz. Yine böyle devam edeceğiz. Bunun için de siyasette, ekonomide elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada huzur ve güven içinde yaşarken yanıbaşımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız ama kimi zaman da sessizce yaparız. Mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansınızın gider gereğini yaparız.

GEREĞİNİ YAPARIZ

Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar, 12 bin km’den gelip Suriye’de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye’yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.

Diyorlar ki Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? 1998 yılında baba Esad ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. 2001’de bu aynı şekilde yenilenmiştir. DEAŞ’a ne yaptılar bilemiyoruz ama Suriyeli 1 milyon kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular. İslamın en büyük düşmanı olarak gördüğümüz DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye’dir. Son 2 yılda 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, 2300’den fazlasını tutukladık. Sınır dışı ettiğimiz DEAŞ’lı sayısı 7 binin üzerinde. Sadece El Bab’da 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik.

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Tüm bu meselelerin çözümünde çok ciddi bir mesafe kat ettik. Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer taraftan Amerikalılarla, tabii en başta Suriye’nin kendi halkıyla işbirliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Amerika’yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleriyle devam ediyor. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. İki gün önce Moskova’daydık. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlara ‘Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz’ diyoruz.