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'Bir gece ansızın oralardayız'

Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırıldığında milyonlarca Suriyeli’nin evlerine dönebileceğini belirterek “Çözüm için diplomatik temaslar yürütüyoruz... Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden asla taviz vermeyiz” dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Şahinbey Karataş Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı’nda kritik açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in, hemen yanı başındaki Suriye’de 8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği vakur, şefkatli, merhametli, sabırlı duruşla tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurgulayan Erdoğan, teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden kalkındırılmasında da büyük sorumluluk üstlendiğini, fedakarlık yaptığını belirtti.      

Erdoğan ‘Suriyeli muhacirlere ensarlık yapan’ Gaziantepliler’e şükranlarını sunarak kente eski parayla 35 katrilyon liralık yatırım yapıldığını hatırlattı. 

LAF DEĞİL İCRAAT, 

Sağlık, eğitim ve sosyal yardım için için yapılan yatırımları da anlatan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu’na seslendi. Erdoğan “Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Bay Kemal’e sorarsan yok.Laf değil icraat. Bay Kemal, bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz” dedi. Erdoğan Türkiye sınırları içerisindeki vatandaşlar kadar sınır ötesindekilerin de haklarını, hukuklarını korumanın görevleri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin, Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep’e baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine inanan bir milletiz. Biz bir tas çorbayı Çanakkale’de nasıl bölüştüysek burada da aynı şekilde bölüşüyoruz, bölüşmeye devam edeceğiz. Yine böyle devam edeceğiz. Bunun için de siyasette, ekonomide elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada huzur ve güven içinde yaşarken yanıbaşımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız ama kimi zaman da sessizce yaparız. Mutlaka elimizden gelen gayreti ortaya koyarız ve bir gece ansınızın gider gereğini yaparız. 

GEREĞİNİ YAPARIZ

Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani ilişkileri olmayanlar, 12 bin km’den gelip Suriye’de cirit atarken, biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye’yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir.

Diyorlar ki Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? 1998 yılında baba Esad ile o zaman Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Ve bu hala hükmü icra edilmesi gerekli bir anlaşmadır, anlaşma metninin içinde bunlar vardır. 2001’de bu aynı şekilde yenilenmiştir. DEAŞ’a ne yaptılar bilemiyoruz ama Suriyeli 1 milyon kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular. İslamın en büyük düşmanı olarak gördüğümüz DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye’dir. Son 2 yılda 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, 2300’den fazlasını tutukladık. Sınır dışı ettiğimiz DEAŞ’lı sayısı 7 binin üzerinde. Sadece El Bab’da 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik.  

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Tüm bu meselelerin çözümünde çok ciddi bir mesafe kat ettik. Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer taraftan Amerikalılarla, tabii en başta Suriye’nin kendi halkıyla işbirliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız. Askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Amerika’yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleriyle devam ediyor. Halen süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neticesini bekliyoruz. İki gün önce Moskova’daydık. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bunun için bize bedel ödetme tehdidi yapanlara ‘Biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz’ diyoruz.

Dışarıda salondan daha büyük kalabalık

Başkan Erdoğan, Gaziantep’e 35 katrilyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, “Çünkü Gaziantep ve Gaziantepli buna layıktır” dedi. Aday Tanıtım törenin yapılacağı Şahinbey Karataş Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. “Bu zillet ittifakı mıdır, illet ittifakı mıdır nedir. Bunlara Cumhur İttifakı olarak gereken dersi veriyor muyuz?” diye soran Erdoğan, vatandaşlarla birlikte “Beraber Yürüdük” şarkısının sözlerini söyledi.

ÇOK ALÇAK SENARYO YAŞANIYOR

Başkan Erdoğan halen 4 milyona yakın sığınmacının hayatını Türkiye’de sürdürdüğünü bilirterek, şunları söyledi: Buna karşılık koskoca Avrupa Birliği birkaç yüz bin sığınmacıyı dahi koyacak yer bulamadı. Öyle ki bu yüzden Avrupa Birliği üyesi ülkeler birbirlerine girdiler. Demek ki mesele DEAŞ, Suriye veya Irak meselesi değil. Burada çok daha alçak bir senaryo var. Çok daha derin bir oyun, çok daha karmaşık hesaplar var. Herkesin bir hesabı varsa unutmayın Allah’ın da bir hesabı vardır. Herkes hesabını yapar ama hesapların üzerindeki hesap Allah’ın hesabıdır. Bu böyle bilinmeli. Şu ana kadar Suriye topraklarına geri dönen sığınmacıların sayısı 300 bine yaklaştı. Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat’ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan sayıda Suriyeli kardeşimiz kendi evlerine dönme imkanı bulacak. 

Gaziantep aynen devam

Başkan Erdoğan, AK Parti’nin Gaziantep’teki 7 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen programda, Şahinbey, Şehitkamil, Araban, Yavuzeli, İslahiye  ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken, Nizip’te Mehmet Sarı, Nurdağı’da Ökkeş Kavak aday olarak tanıtıldı. AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Karkamış’ta MHP’nin belediye başkan adayı  Mehmet Seydi Yılmaz’ı, Oğuzeli’de yine MHP’nin belediye başkan adayı Mehmet Sait Kılıç’ı destekleyecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Fatma Şahin’in ismi açıklanmıştı.  AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:  

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu      

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu       

Nizip: Mehmet Sarı       

Araban: Mehmet Özdemir       

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu       

İslahiye: Kemal Vural       

Nurdağı: Ökkeş Kavak  

FİYATLARI ŞİŞİRMEK VATANA İHANETTİR

Başkan Erdoğan, belediyelerden çarşı pazarda, marketlerde fiyatları artıranları hesaba çekmelerini istedi. Doların düştüğünü, borsanın yükseldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:  “Benim burada bir ricam var, marketlere, çarşıya, pazara bakıyoruz, maalesef, çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu şekilde yüksek rakamlarla bu fiyatlarda mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız, kusura bakmasınlar. Bunun adı ticaret, para kazanma değildir. Bunun adı olsa olsa fırsatçılıktır, riyakarlıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları, ‘Serbest piyasa’ diyor, geç bu işi. İşte pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne alemde. Piyasayı manipüle ederek bu fırsatçılığı meşrulaştırmaya çalışmanın serbest piyasa ekonomisinde yeri yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde devletin ve toplumun böyle bir çarpıklığa göz yumması, gözünü hırs bürümüş bir avuç spekülatöre teslim olması söz konusu olamaz.”      

Başkan Erdoğan’a aday tanıtımı için geldiği Gaziantep’de özel hazırlanmış baklavalar ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de eşlik ettiği Başkan Erdoğan gül yaprakları ile karşılandı.   

Kuzey Irak’ta uçaklarımız teröristleri dağıttı

Erdoğan, bir otelde düzenlenen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği’nde konuştu. 2014 seçimleri öncesinde Feto’nun montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanların bu seçimlerde de kesinlikle boş durmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde bölücü terör örgütünü üzerimize salanlar hiç şüphesiz bu sefer de başka hususlar üzerinden bizleri vurmayı deneyecekler” dedi. 

İNLERİNDE BOĞACAĞIZ 

Terör inlerinin yerle bir edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Uçaklarımız kalktı, insansız  hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı ve ondan sonra hepsi dağılma durumunda kaldı. Artık bunları inlerinde boğacağız. Çünkü bizim huzurumuza,  refahımıza kastedenlere biz hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda” dedi. 

HEDEFLERİ BİZİZ 

CHP ve yedeğine aldığı partinin sırf AK Parti’ye zarar verebilmek için maalesef terör bu örgütünün kirli emellerine bilerek alet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “CHP’li bir Parti Meclisi üyesinin yaptığı ‘Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır’ açıklaması bunların nasıl bir ruh halinde bulunduklarını, nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gayet açık net ortaya koymuştur” İfadesini kullandı. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur  İttifakı’na saplamasına fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye’nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır.” 

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