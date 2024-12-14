Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt'ta AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Çoruh Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada yaptığı konuşmada, siyasetin bir gönül işi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Siyaset işi, gönül işidir. Gönül işin ne kadar karşılık bulduğu bir partinin, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız. Siyasette eski yok, önceki dönemi var. Önceki dönem hizmet edenler var. Allah onlardan razı olsun. Bundan sonra hizmet edecek kardeşlerimiz var. Allahutaala onlara çıktıkları yolda muvaffak kılsın. Öncelikle 14 Mayıs'ta yüzde 78,9, 28 Mayıs'ta yüzde 82,5 Cumhur İttifakı dayanışmasıyla Cumhurbaşkanımıza Bayburt Kalesi gibi sımsıkı arkasında duran Bayburtluları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hiç kimseye birinciliği kaptırmadınız. Bayburt'ta bu yakışır gerçekten" dedi.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlülüğünü hatırasıyla anlatan Bakan Uraloğlu, "2002 yılında Erzurum'da başmühendis olarak görev yapıyordum. Bir liderin ufku nasıl gördüğü anlatmak için bunu söylüyorum. Cumhurbaşkanımız o zaman 15 bin kilometre bölünmüş yol demişti. Ben de Karayolları'nda çalışıyorum. Bütün Türkiye'yi bilmiyorum. Bütün Türkiye'yi bilen bir şube müdürü abimiz var. Dedim ki; Bir Recep Tayyip Erdoğan çıktı. '15 bin kilometre' diyor. Bizim durumumuz nedir? O zaman 6 bin kilometre civarında. Oturduk, haritadan bir hesap yaptık. 8 bin, 10 bin çıktı. Şimdi o 15 bini bitirdik. 2'nci 15 bine yaklaştık. İleriyi görmek tam da budur. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olmayı Allahuteala bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Yolumuza devam edeceğiz. Bölünmüş yolları 6 bin 100 kilometreden 29 bin 700 kilometreye çıkardık. Tüneller, viyadükler, hava alanları, dünyanı en büyük köprüsünü yaptık. 2023 metre açıklığında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Şimdi isterseniz Bayburt'ta geleyim. Sadece 1 veya 2 kilometre bölünmüş yol vardı. 72 kilometre bölünmüş yol yaptık. Hiç sıcak asfalt yokmuş, 85 kilometre sıcak asfalt yaptık. Birçok köprü ve viyadükleri yaptık" diye konuştu.

'GİT GİT BİTMEYEN BİR TÜNELDEN GEÇTİK'

Bölgedeki tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği yatımlarla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Ben sabah Trabzon'a indim. Yola çıktık, Zigana Tüneli'ni geçtik. 14,5 kilometre Avrupa'nın birincisi, dünyanın da ilk 5'inde. Git git bitmeyen bir tünelden geçtik. Çok şükür; o Zigana'nın engelleri, engel tanımaz hale getirdik. Sonrasında geçerken zorlandığımız Gümüşhane şehir geçişini baypas ederek hem Gümüşhaneli kardeşlerimizin şehir içi trafiğini rahatlattık hem de Bayburt güzergahına gidecek olan kardeşlerimizin işini kolaylaştırdık. İl sınırına geldiğimizde 7 bin 500 metre civarındaki Vauk Tüneli'nde çalışmalara devam ediyoruz. Aşağı yukarı yarısına geldik. Bu vesileyle Gümüşhane ve Bayburt'u birbirine biraz daha yakınlaştıracağız. Erzurum'a gitmek içinse önümüzde 6 bin 500 metre uzunluğunda Kop Tüneli var. Erzurum'u iyi birilim. Kop Tüneli, gerçekten Türkiye'deki en zor tünellerden bir tanesi. Tünel içerisinde çalışan bir iş makinesi su boşalımından yaklaşık 200 metre ilerlerdi. Böyle zor şartlarda çalışıyoruz. Bu çalışmalarda da yüzde 60'ı geçtik. Eğer bundan sonra ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmazsak, 2026 yılı sonunda Kop'u bitireceğiz. Hedefimiz budur" dedi.

Yapımı devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nı 2026 yılında açmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardık. Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nı çok yakından takip ediyoruz, 2026 yılında inşallah açacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İletişimle ilgili gelen talepler var. Onları da peyderpey karşılıyoruz" diye konuştu.