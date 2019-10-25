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Bir İmamoğlu klasiği: Açılmış parkı yeniden açacak

AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı’nın hizmete açılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yayınlanan Ekrem İmamoğlu imzalı ilan tepki çekti.

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AK Parti döneminde yapımına başlanan ve ilk etabının açılışı 2018 Eylül’de yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı yarın saat 11.00’de İmamoğlu tarafından yeniden hizmete açılacak. 

YENİ ALGI OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, skandala çok sert tepki gösterdi. “Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılış daveti ilanında hem iftira hem de akıl almaz bir yalanla karşı karşıyayız” diyen Göksu, “Davette (İmara değil halka açıyoruz) deniyor. Sanki birileri burayı imara açmaya çalışmış da kendileri kurtarmış gibi basit bir algı operasyonu yapılıyor! 2015 yılında kent ormanının yapımına başlanıyor. 3 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı’nın sadece ve sadece açılışı kalıyor. AK Parti Grubu olarak İstanbul’u sahipsiz bırakmayacağız. İstanbul’da yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına ve algılarla İstanbul halkının aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerin kullandı.  

 

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