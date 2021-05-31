Bir karede 6 eser

31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:37 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda Taksim Meydanı'ndan çekilen ve Taksim Camii, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Alt Geçidi, Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi ve Marmaray'ın da kadraja girdiği bir fotoğraf paylaştı.

Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam."