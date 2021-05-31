İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2021 Pazartesi / 19 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5817
  • EURO
    10,4787
  • ALTIN
    525.463
  • BIST100
    1422.06
Politika

Bir karede 6 eser

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Taksim Meydanı'ndan çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, 'Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var.' dedi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:37 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:37
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda Taksim Meydanı'ndan çekilen ve Taksim Camii, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Alt Geçidi, Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi ve Marmaray'ın da kadraja girdiği bir fotoğraf paylaştı.

Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.