Bir meydan okumaya dönüşen kriz büyüyor! NATO çökecek mi?

star.com.tr 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:14

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı AUKUS anlaşmasına başta Fransa olmak üzere NATO ittifakının diğer Avrupalı üyelerinden tepki yağıyor.



Avustralya ile yaptığı 65 milyar dolarlık denizaltı anlaşması iptal olan Fransa bölgede yeni bir iş birliği arayışına girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, liderler ikili ve bölgesel iş birliği konularını ele aldı. Buna göre iki lider, "Hint-Pasifik bölgesinde birlikte hareket etme" konusunda fikir birliğine vardı.

NATO bloğundaki çatlağı sayfalarına taşıyan Rusya'nın Kommersant'a gazetesi, müttefiklerin artık yeni bir gerçekle yüzleşme zorunda kaldığını yazdı.

Gazeteye göre 'Yeni üçlü güvenlik paktı AUKUS'un yükselişiyle tetiklenen, Trans-Atlantik müttefikleri arasında patlak veren son kriz, NATO için yeni bir meydan okumaya dönüşüyor. Kolektif Avrupa'yı Soğuk Savaş dönemi Sovyet tehdidine karşı savunmak için kurulan NATO, şimdi yeni bir gerçekle yüzleşmek zorunda. Çünkü ana hamisi ABD, Moskova yerine Pekin'i kontrol altına almak amacıyla faaliyetlerini Hint-Pasifik bölgesine kaydırıyor.

Gazete manşetinde şu ifadeler yer aldı:

Joe Biden ve yönetiminin Ocak ayında Beyaz Saray'a gelmesinin ardından, Ağustos ortası ile Eylül ortası arasında Müttefik birlik iki büyük darbe aldı. İlk darbe, Başkan Biden'ın Washington'un Afganistan'daki operasyonunu sona erdirmek için harekete geçmesiyle geldi. Alınan karar, NATO koalisyonunun ülkedeki ortak çabalarını ortadan kaldırdı. İkinci darbe, bir denizaltı anlaşması skandalı haline geldi.

Bu konu Fransa tarafından ABD'nin tüm kararları tek başına alma hakkını sağlamaya yönelik başka bir girişimi olarak görüldü.

Uzmanlar, ABD ile Batılı müttefikleri arasındaki ilişkileri yeniden kurmanın zor olacağını söylüyor.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu'ndan Vladimir Batyuk krize ilişkin, "Avrupalılar, Joe Biden'ın görev süresinin kendileri için üçüncü bir Obama dönemi olmasını bekliyorlardı, ancak heyecanları artık yok olup gitti. İlk olarak, birliklerin Afganistan'dan çekilmesi Washington'un NATO müttefikleri konusundaki bariz cehaletini açıkça ortaya koydu ve ardından AUKUS'la, ABD Avrupa-Atlantik ortaklığına bir darbe daha indirdi. ABD'nin önemli bir NATO müttefiki, nükleer bir güç ve kalıcı bir BM Güvenlik Konseyi üyesi olan Fransa'ya yönelik davranışı benzeri görülmemiş bir şey, Başkan Trump bile böyle bir yaklaşıma izin vermezdi." dedi. değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrey Kortunov'a göre, NATO'nun geleceği, liderliğinin ve üyelerinin birincil bir tehdit konusunda anlaşmaya varıp varmamasına bağlı. Kortunov, 'NATO, Rusya'yı birincil tehdit olarak görmeye devam ederken, Başkan Biden Çin'i böyle bir tehdit olarak görüyor." dedi.

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