Yeni Şafak 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:15

Irak ve Suriye'de terör örgütlerine karşı, TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye CHP, HDP'den gelen "Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır" ve "Tezkereye hayır deyin" çağrıları sonrası 'hayır' oyu verdi.

"TEZKEREYE 'HAYIR' OLUMLU BİR ADIM"

Yeni Şafak'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, CHP'nin tutumunu 'olumlu' buldu. Uluslararası güçlerin PYD işgalindeki bölgelere yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Şahin, her halükârda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE DENGELERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Terörist "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuştu.

Elebaşı Şahin, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da, "Olabilir. Bence olumlu da olabilir" cevabını verdi.

PKK'DAN DA ALKIŞ GELMİŞTİ

Öte yandan CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek "Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" dedi.

CHP'NİN TEZKERE KARARINA BİR AFERİN DE PKK'DAN: HAYIRLI BİR İŞ YAPTI

CHP'nin, HDP'nin çağrısıyla Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi terör örgütü PKK'dan tam not aldı. Konuyla ilgili konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin 'evet' demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını belirterek 'Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır' dedi.