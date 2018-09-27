Bıraktım hadi git diyemeyiz
Erdoğan, ABD’li ajan Brunson hakkında: 12 Ekim’de mahkemesi var buna siyasiler değil yargı karar verir. Yargılanmakta olan bir kişiyi de ‘bıraktım hadi git’ deme hakkına ben yetkili değilim. Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne sebep olan FETO'yu hala yargılamıyor ve bize de iade etmiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York’ta Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Erdoğan Brunson davasıyla ilgili şunları söyledi: “Ben yargı mensubu değilim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanıyım. Biz hukukta kuvvetler ayrılığını kabul ediyorsak, yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım. Şu anda ismini andığınız zat; Türkiye’de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştır. Şu anda ise bu tutukluluk süreci içerisindedir. Ve rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargı kendisini eve çıkmaya müsaade etmiştir. Ve tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirmektedir.
12 Ekim’de biliyorsunuz mahkemesi var. Ve 12 Ekim’deki mahkemede yargı ne karar verir, onu bilemem.”
FETÖ HALA YARGILANMIYOR
Yargının kararına siyasilerin karar veremeyeceğini belirten Erdoğan, “Benzer şeyler özellikle Amerika’da olmuş durumda. Örneğin Amerika’da şu anda Türkiye’de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETO Amerika’dadır. Ve Amerika’da bulunan bu zat yargılanmıyor. Yargılanmamakta buradaki yetkililer direnmektedirler. Halbuki suçluların iadesi anlaşması vardır. Anlaşma olması na rağmen buradaki Fetullah Gülen denilen bu şahıs deport edilmek suretiyle bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Fakat Brunson bir yargı sürecinin içerisindedir, yargılanmaktadır. Yargılanmakta olan bir kişiyi de ‘bıraktım hadi git’ deme hakkına ne ben cumhurbaşkanı olarak yetkiliyim, ne de bir başkası yetkilidir. Bunun yetkisi sadece o mahkemenin hakimlerinindir. Mahkeme ne karar verir şu an bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz. Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yoktur. 2008 yılında biz ekonomik sıkıntı yine yaşadık. Benim bir ifadem olmuştu “bu sıkıntı teğet geçecektir” Sonra biz ekonomik sıkıntıyı aştık ve Türkiye rahatlama sürecine girdi. Şu an ülkemizdeki ekonomik sıkıntı zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla aşacaktır. Bunun Brunson ile yakından uzaktan alakası yoktur” dedi.
MERKEZ BANKASI’NIN KARARI
Merkez Bankası’nın kararlarıyla ilgili olarak da Erdoğan, “Bu tabi Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ifadesidir. Merkez Bankası bağımsızlığının ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkartmıştır. Bunlar yine cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ama ben Türkiye’de herkes beni bilir. Yüksek faize karşı olan birisiyim. Şu anda burada yine söylüyorum. Yüksek faize karşıyım. Çünkü yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir. Halbuki finans sektörü yatırımcıya, girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur. İstihdam olursa ihracat olur ve böylece bir rekabet alanının içerisinde hareketlenme olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde Merkez Bankası böyle bir kararı verdi. Temenni ederim ki o beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var. yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir. Şu anda da bu temenni ederim ki tersi olur” diye konuştu.
HALA BOMBA YAĞDIRIYOR
Silahların çıkacağı ile ilgi olarak Erdoğan şunları söyledi: “Bu tabi her tür silah değil. Bunlar ağır silahlarla alakalı olarak sınıflamalarını Rusya’dan ve Türkiye’den ekiplerimiz çalışmalarını yaptılar. Sınıflandırılarak gerekli adımlar atılacak. Esad’in bir defa bizim Suriye’nin başında kalmasını kabul etmek gibi bir lüksümüz yok. Yüz binlerce vatandaşını öldüren, katleden bir insanı biz demokratik bir ülkede göremeyiz. Bizi bu süreç içerisinde buraya sevk eden Suriye halkının içinde olduğu durumdur. 3,5 milyon Suriye halkı şu anda kimin misafiri? Bizim misafirimiz. Bunlar Esad’in zulmünden kaçtılar. Hala Esad bombaları yağdırıyor. İdlib’de Rusya ile attığımız adım, Soçi, Tahran zirveler olmasaydı belki bu hala devam edecekti. Ama atılan adımla birlikte bir ufuk belirdi. Bu ufukta huzur, refah var. şimdi bizim bunu korumamız lazım. Bunun adımlarını da Rusya ve İran’la beraber atıyoruz, atacağız.”
ALMANYA İLE BELLİ ADIMLAR
Erdoğan, “Almanya seyahatimiz ilk defa resmi devlet ziyaretidir. Ama gittiğim gün şansölye Merkel ile görüşmem olacak. Ertesi gün ucu açık bir kahvaltımız kendisiyle olacak. Türkiye Almanya ilişkilerini o eski sıcak günlere taşımak istiyoruz. Zaten Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok çok yüksekti, bunu yeniden o seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Turizm konusunda Almanya öndeydi, şu anda Rusya geçmiş vaziyette. Bu konuları, bölgedeki siyasi sıkıntıları, ikili ilişkilerimizi hepsini tekrar masaya yatıracağız. Atılması gereken adımları da birlikte atacağımıza inanıyorum” dedi.
GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM
Trum’ın İran konusunda diğer ülkeleri uyarması konusuyla ilgili olarak Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi gerçekçi olmak lazım. Sayın Obama döneminde buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Şu gerçeği göreceğiz, biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı ne ile ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın yüzde 50’sini biz Rusya’dan alıyoruz, geri kalanını İran’dan Azerbaycan, Irak, bazen Cezayir’den alıyoruz. Ben bu doğal gazı almadığım takdirde halkımı kar kışta o soğukta üşütecek miyim? Bizim görevimiz halkımızın mutluluğu değil mi? Kimse kusura bakmasın atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içerisinde atarız. Ve bunu atarken de halkımızın bir defa huzurunu, halkımızın menfaatlerini gözetmekle mükellefiz.”
SİLAHLI GRUPLAR ÇIKIYOR
Erdoğan, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasıyla ilgili, “10 maddelik anlaşmanın içerisinde savunma bakanlarımızın imza altına aldığı bu muhtıra ile gerek Rusya’nın rejimi bu 15-20 km’lik bu koridora sokmaması, gerekse merkezde de bu radikal grupların Türkiye tarafından, Türkiye’nin kendi örgütleriyle; istihbarat gibi… Bunu kontrol altına alması, onların buralardan çıkışını sağlaması noktasında, daha doğrusu silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak. Bunun için gerekli adımları da atacağız. İdlib halkı da bu süreci gerçekten çok çok huzurlu bir şekilde ve burada dönüşün başlamış olması ki, 50-60 bin kişi bu süre içerisinde geriye dönmüş vaziyette. İdlib’de silahlı radikal grupların çıkışı başladı.”
‘ForeIgn Policy’ dergisine makale yazdı
BM’yi yıkmak değil iyileştirmek durumundayız
Başkan Erdoğan, ABD merkezli “Foreign Policy” dergisi için Birleşmiş Milletler’in (BM) yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı. Erdoğan, makalesinde “İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler’in nabzı bugün atmamaktadır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler’i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız. Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM’de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır.” Başkan Erdoğan, Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye’nin, küresel bir lider haline geldiğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN’IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan, bir takım görüşme gerçekleştirdi.
SLOVENYA
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’i de kabul etti.
FİLİSTİN
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelen Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile de görüştü.
İNGİLTERE
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
VENEZUELA
Konuşması olağanüstüydü
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Erdoğan’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya selam yolladığını söyledi. Bakan Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından Başkan Erdoğan ile selamlaştığını belirtti. Arreaza, “Erdoğan’ı, BM Genel Kurulundaki olağanüstü konuşmasının ardından selamladık. İlişkilerimizdeki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ve Devlet Başkanı Maduro’ya selamlarını iletti” ifadesini kullandı.
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