Birçok ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''taziye'' telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Libya Başbakanı Dibeybe, kabulde, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de deprem nedeniyle "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.