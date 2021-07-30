Birçok ülkeden Türkiye'ye dayanışma mesajı! Drian: Destek vermeye hazırız

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 17:54 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 20:36

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.



FRANSIZ BAKAN DRİAN: DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlardan etkilenen Türk halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, seferber edilen sivil savunma güçlerine kolaylıklar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Bakan Le Drian'ın mesajını Twitter hesaplarından Türkçe olarak paylaştı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabında, kalbinin yangınlarla mücadele eden Türk halkı, itfaiye ekipleri ve yetkililerle olduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Sanchez Amor, "Akdeniz genelindeki bu tehdidi hepimiz çok iyi biliyoruz. Birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.

BOSNA HERSEK'TEN TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında, yangınlarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.



Kurtarma çalışmalarının başarılı şekilde sonuçlanması temennisinde bulunan Turkovic, "Türkiye'nin bu felaketle başa çıkmayı başaracağına ve olabildiğince az kayıp vereceğine inanıyoruz. Bosna Hersek halkı sizinle." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin birçok yerinde yoğun tahribata yol açan yangınların büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Yangınlarla mücadele eden itfaiye memurları, yardım görevlileri ve vatandaşları cesaretleri nedeniyle kutluyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın Türkiye'de ülke genelindeki yangınların söndürülmesine yardım etmeye hazır olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı Hava Ateş Kontrol ve Destek Merkezi Başkanı Pilot Mohammad Nouri Al Agha Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı'nın talimatının ardından birkaç adet helikopter ile bir yangın söndürme uçağı Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gönderilmeye hazırdır. Çeşitli organlarla gerekli koordinasyonlar yapılır yapılmaz bu insani yardım operasyonu başlayacaktır."

- Çin, İtalya, İsrail'den taziye mesajları

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter paylaşımında, Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin üzüntü duyduklarının altını çizerek, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar, mağdurlara geçmiş olsun diliyoruz. Türk halkının acısını yürekten paylaşıyor, mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz." mesajına yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında, "Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, tüm itfaiye ve yardım ekiplerinin özverilerini takdir ediyoruz. Bu zor zamanlarda dualarımız Türk halkıyla beraberdir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Ege ve Akdeniz illerini kasıp kavuran, insanları öldüren ve vahşi yaşamı yok eden korkunç orman yangınları. Kalbimiz kurbanlar ve aileleriyle. Bundan etkilenenlerin doğayla birlikte herkesin iyileşmesini umarım." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ın bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini, hayatını kaybeden vatandaşlara da taziyelerini ilettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dayanışma ve taziye mesajları için Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Muhammed Cevad Zarif ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'e teşekkür etti.