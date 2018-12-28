Birilerinin 15 Temmuz sevdası hala bitmedi 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu’nda düzenlenen Polis Akademisi Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) 19/3. dönem mezuniyet törenine katıldı. Burada mezun olan öğrencilere konuşma yapan Soylu, Türkiye’nin özellikle son 5 yılda ciddi saldırılara maruz kaldığını belirtti. Soylu “En son ve en büyük ihaneti, hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesi yaşadık. Cenab-ı Hakk’ın ilhamı ve yardımı, aziz milletimizin cesaret ve feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği sayesinde bu girişimi sabahına varmadan bastırdık. Cenab-ı Hakk hem terörle mücadelede hem de o gece verdiğimiz bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar versin, hepsinden gani gani razı olsun. 15 Temmuz gecesindeki kalkışma bitti, o gecenin fiziki taarruzları bitti ama birilerinin 15 Temmuz sevdası, hem içeride hem dışarıda hala bitmedi. O geceyi anınca Ömer Halisdemir’i unutmak mümkün değildir. O, hafızalarımızdadır. Onlara minnettarız” dedi.

HİÇ VAZGEÇMEDİLER

Türkiye’nin son 16 yıldır yaşadığı gelişmeyi, değişimi bir türlü anlayamayanların bulunduğuna, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına, tehditlerle, darbelerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacak kadar güçlü bir ülke olduğuna bir türlü inanmak istemediklerini belirten Soylu “Ekonomimize, siyasetimize, kardeşliğimize saldırdılar, demokrasimize saldırdılar. Hiç vazgeçmediler, hiç uslanmadılar. Ama Allah’a şükür, bütün saldırıları bertaraf ettik. Demokrasiyle, hukukla, kardeşliğimizin gücüyle ve buradakiler gibi ahlaklı, vatanına, milletine, devletine bayrağına bağlı evlatlarının gücüyle bertaraf ettik. Türkiye bugün PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C ile eşzamanlı olarak mücadelesini sürdürmektedir ve hemen hepsini bitirme noktasına gelmiştir. Dünyanın en büyük göç hareketini, kendi iç düzeni sarsılmadan yönetmektedir. Türkiye bugün, dünyanın en çok dış yardım yapan ülkesidir” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ CEVAP VERİLDİ

Afrin ve Zeytindalı harekatlarına değinen Soylu, “Evlatlarımız oralarda huzuru temin etmeye çalışıyorlar. Bunlar bütün dünyaya verilen önemli mesajlardır. Terörle etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsız ve yönetilemez hale getirmeye çalışanlara karşı Türkiye, hem tarihin kendine bıraktığı emanetle hem de bugünkü iradesiyle gerekli cevabı vermektedir” diye konuştu.

Mezuniyet törenine katılan Bakan Süleyman Soylu, önce konuşma yaptı sonra da diploma verdi.