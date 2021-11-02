'Birinci ağızdan duydum, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'

2 Kasım 2021 Salı 10:34 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:34

Millet İttifakı'nın 2023'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağına dair kararsızlık ve kargaşa devam ederken, Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün çok çarpıcı bir iddiada bulundu.



Katıldığı bir TV programında konuşan Aygün, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı için adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağından, emin olduğunu ileri sürdü.

Aygün, 'Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle aday. Adım gibi eminim, birinci ağızdan duydum. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak.' dedi.

'MERAL AKŞENER' 'BAŞBAKANLIK' YAPAR GİBİ...'

Hakan Aygün Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta Başbakanlık yapar gibi görev alacağını belirtirken, Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu olacağını, Davutoğlu'nun AB'den, Temel Karamollaoğlu'nun da teknolojiden sorumlu olacağını söyledi.