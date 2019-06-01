Birleşirsek yenilmeyiz
Başkan Erdoğan hiçbir şeyin Türkiye’nin istiklalinden, istikbalinden önemli olmadığını söyledi, ‘Türkiye ortak paydasında birleşirsek hiçbir güç önümüzde duramaz’ vurgusu yaptı.
TÜRKİYE Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programına katıldı. Erdoğan bölgedeki tüm çatışmaların ortasındaki Türkiye’nin istikrarıyla, demokrasisiyle bir huzur adası olduğunu belirterek “İstikrarın önemi kaosta, barışın önemi savaşta, huzurun, sükunetin önemi çatışmada daha iyi kavranır. Bizler Türk milleti olarak geçmişte bu sıkıntıların hemen hepsini yaşadık, bugünlere sınana sınana, imtihanlardan geçe geçe geldik” dedi.
İMTİHANLARDAN GEÇTİK
Erdoğan şunları söyledi: “Evlatlarımızın sağ-sol diyerek bölündüğü, aynı mahallenin çocuklarının birbirine kurşun sıktığı dönemlere şahit olduk. Demokrasimizin askıya alındığı, darbe mahkemelerinin uyduruk kararlarıyla körpe fidanların darağaçlarında analarından kopartıldığı yürek dağlayan sahneler gördük. Çorum’da, Sivas’ta, Kahramanmaraş’ta mezhepçilik fitnesiyle komşunun komşuya düşman edilmek istendiği kirli provokasyonlara maruz kaldık. İnsanlarımızın kılık kıyafetinden, sakalından, dış görünüşünden dolayı eziyet çektiği, kızlarımızın başörtüsünden dolayı üniversitelere alınmadığı günleri yaşadık. Ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verildiği, bölücü terör örgütünün vatandaşlarımızın mahremine el uzattığı dönemler oldu. DEAŞ’lı canilerin ülkemizin üzerine salındığı, operasyonlara maruz kaldık. İşte en son 15 Temmuz’da aklını ve kalbini Pensilvanya’daki şarlatanın eline vermiş bir ihanet çetesinin darbe girişimiyle karşılaştık.”
TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Son 17 yılda vesayet girişimlerinden sokak olaylarına kadar her türlü provokasyonun yaşandığını anlatan Erdoğan, “Millet olarak bir daha benzer acılar yaşamaya artık tahammülümüz yok. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.
MÜSADE ETMEYECEĞİZ
Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep ve etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz. Bir daha asla demokrasimizin üzerine vesayetin gölgesini düşüremeyiz. Bir daha asla birilerinin Türkiye’nin deneme tahtasına çevirmesine, ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesine izin veremeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, hiçbir şeyin Türkiye’nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim olmadığını kaydederek şöyle konuştu: “Biz, ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil, barışın tarafında yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın biz, 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Bunu başardığımızda Allah’ın izniyle ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerinden ulaştırmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Bu prensiplerimize sahip çıktığımızda Türkiye, büyümeye, güçlenmeye, bir barış ve huzur abidesi olarak yücelmeye devam edecek.”
Emanetin ehli Yıldırım’dır
BAŞKAN Erdoğan, vatandaşlardan 23 Haziran’a kadar kapı kapı dolaşarak çalışmalarını isteyerek, şunları söyledi: “Yol arkadaşım Binali Yıldırım kardeşimizi, İDO’nun genel müdürü, daha sonra Ulaştırma Bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra Meclis Başkanı... Bütün tecrübesiyle, deneyimiyle gerek ulusal, gerek uluslararası camiada edindiği yerle İstanbulumuza layık olan, İstanbulumuz için önemli bir fırsat olacak Binali Yıldırım kardeşimizi, inşallah 23 Haziran’da İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız? Kardeşlerim, bakın emaneti ehline vermemiz lazım. Burada, bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul’a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de maalesef böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu. Öyleyse hanım kardeşlerim, kaleleri içeriden fethedelim. Gençler çok koşalım. Ana kademe çok çalışalım.”
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