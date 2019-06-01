Birleşirsek yenilmeyiz

TÜRKİYE Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programına katıldı. Erdoğan bölgedeki tüm çatışmaların ortasındaki Türkiye’nin istikrarıyla, demokrasisiyle bir huzur adası olduğunu belirterek “İstikrarın önemi kaosta, barışın önemi savaşta, huzurun, sükunetin önemi çatışmada daha iyi kavranır. Bizler Türk milleti olarak geçmişte bu sıkıntıların hemen hepsini yaşadık, bugünlere sınana sınana, imtihanlardan geçe geçe geldik” dedi.

İMTİHANLARDAN GEÇTİK

Erdoğan şunları söyledi: “Evlatlarımızın sağ-sol diyerek bölündüğü, aynı mahallenin çocuklarının birbirine kurşun sıktığı dönemlere şahit olduk. Demokrasimizin askıya alındığı, darbe mahkemelerinin uyduruk kararlarıyla körpe fidanların darağaçlarında analarından kopartıldığı yürek dağlayan sahneler gördük. Çorum’da, Sivas’ta, Kahramanmaraş’ta mezhepçilik fitnesiyle komşunun komşuya düşman edilmek istendiği kirli provokasyonlara maruz kaldık. İnsanlarımızın kılık kıyafetinden, sakalından, dış görünüşünden dolayı eziyet çektiği, kızlarımızın başörtüsünden dolayı üniversitelere alınmadığı günleri yaşadık. Ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verildiği, bölücü terör örgütünün vatandaşlarımızın mahremine el uzattığı dönemler oldu. DEAŞ’lı canilerin ülkemizin üzerine salındığı, operasyonlara maruz kaldık. İşte en son 15 Temmuz’da aklını ve kalbini Pensilvanya’daki şarlatanın eline vermiş bir ihanet çetesinin darbe girişimiyle karşılaştık.”

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Son 17 yılda vesayet girişimlerinden sokak olaylarına kadar her türlü provokasyonun yaşandığını anlatan Erdoğan, “Millet olarak bir daha benzer acılar yaşamaya artık tahammülümüz yok. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.

MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep ve etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz. Bir daha asla demokrasimizin üzerine vesayetin gölgesini düşüremeyiz. Bir daha asla birilerinin Türkiye’nin deneme tahtasına çevirmesine, ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesine izin veremeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, hiçbir şeyin Türkiye’nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim olmadığını kaydederek şöyle konuştu: “Biz, ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil, barışın tarafında yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın biz, 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Bunu başardığımızda Allah’ın izniyle ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerinden ulaştırmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Bu prensiplerimize sahip çıktığımızda Türkiye, büyümeye, güçlenmeye, bir barış ve huzur abidesi olarak yücelmeye devam edecek.”