‘Birlik Operasyonu’nun kahramanları döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin 15 Nisan’da Akdeniz’in uluslararası sularında ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonun detayları paylaşıldı. Altı mürettebatıyla yakalandıktan sonra dün İzmir Limanı’na getirilen ‘Pervin Oğulları’ adlı balıkçı gemisinde 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Söz konusu gemiye, operasyonun yapıldığı uluslararası sulardan İzmir’e kadar SG Umut gemisi eşlik etti. Teknenin gelişi sırasında çevrede güvenlik önlemi alındı, polis helikopteri de bölgede uçuş yaptı. Teknedeki 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Ele geçirilen 5 ton toz esrar tekneden indirildi. Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat’ta Türk bayraklı “Pervin Oğulları” isimli tekneyle İzmir’den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu temin ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtilmişti. Örgüt mensuplarının uyuşturucuyu, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak Türkiye kara sularına sokmaya çalışacaklarının tespiti üzerine, tekneye Akdeniz’in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla “Birlik Operasyonu” düzenlenmişti.