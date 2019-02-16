'Bitsin artık şu yaşam tarzı istismarı'
Başkan Erdoğan, yaşam tarzı ve laiklik istismarıyla eski Türkiye özlemlerini dile getirenlere tepki gösterdi, ülkenin tüm zenginlikleri ve farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanı olduğuna dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı’nda ve İstanbul Ataşehir’de düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, yaptığı konuşmalarda şu mesajları verdi: “Fatih Sultan Mehmet, Edirne’de dünyaya geldi. Edirne ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların artık yönetmesi lazım. Fatih Sultan Mehmet o kutlu yürüyüşü buradan başlattı. O yüzden Edirne başka.”
CHP’DEN KURTARACAĞIZ
“Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta geliyor.”
SOSYAL DEVLET
“Son 17 yıldır Edirne’ye 15 katrilyon yatırım yaptık. Türkiye’de sosyal devlet ilkesini en yaygın uygulayan AK Parti olmuştur. Edirne’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza 757 milyon tutarında kaynak aktardık. 5800 konut projesini hayata geçirdik. 153 ata yadigârı eserimizi restore ettik. 400 yataklı Edirne devlet hastanesi ile birlikte toplam 29 sağlık tesisini kazandırdık.”
NE KONUŞUYORSUN
“Bay Kemal ne diyor? ‘Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu’ diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun? Edirne’nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne’ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne’yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak.”
CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR
“Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45’ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60’ı buldu. Trakya’da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasına da katkı sunacak.”
YETKİMİZ YOK
“Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu. Halbuki Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok.”
YAŞAM TARZI İSTİSMARI
“Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. Türkiye’yi yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir.”
BU BİR BEKA SEÇİMİ
“Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz.”
Başkan Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen yöresel kıyafetli çocuklara oyuncak hediye etti, fotoğraf çektirdi.
KENDİMİZE GÜVENECEĞİZ
“Dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik. Onlar batıda aynı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, Batı’da camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya’da Batı Trakya’da aynı şey... Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki: ‘Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii’ni açalım... Camiyi açıyoruz dediler. Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. ‘Muhalefet beni eleştiriyor’ diyor. Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya’da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk... Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan.”
ZİLLET İTTİFAKI BİRBİRİNİ YİYİYOR
“Zillet ittifakı Ankara’da bazı belediyelerde birbirini yerken Biz Aydın’dan Sivas’a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar daha şimdiden çıkar hesaplarının rant kavgalarının içinde dolaşırken, biz tüm Türkiye’yi dolaşmaya başladık. Ataşehir’i yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız.”
PARALAR KANDİL’E
“Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. İşte Güneydoğu. Onlara devlet olarak gönderdiğimiz para ne oldu? Onlar bu paraları Kandil’e gönderdi. Oralara kayyum atadık, oralar şimdi batı belediyeleri gibi oldu. Aynı şeyi Şırnak’ta, Siirt’te, Hakkari’de görürsünüz. Aynı şeyi Van’da, Mardin’de görürsünüz. Mesele terör anlayışıyla buluşursa maalesef her taraf çukur olur. Bunlar oraları çukur haline getirdiler. Biz de bunlara karşı aldığımız tedbirlerle bu işi bozduk.”
İSTANBUL’A HİZMET
“Önce Marmaray sonra Avrasya’yla iki kıtayı biz kavuşturduk biz. Şimdi İstanbul’a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atadığımız Binali Yıldırım kardeşimin çok büyük emeği var. İstanbul’a da o yakışır dedik, Meclis başkanlığından aldık. Şimdi İstanbullulara hizmet verecek. İstanbulluların da Binali kardeşime sahip çıkacağına inanıyorum.”
30 YILLIK BEKLENTİ SONA ERİYOR
Başkan Erdoğan Ataşehir’de vatandaşlara bir müjde verdi. Erdoğan, “30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin. Yenisahara-Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi, 5 binlik ve binlikti, bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu millete aşığımız, aşık. 57 bin kardeşimizin yaşadığı Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahallelerindeki mülkiyet sorununu da çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.
ATAŞEHİR'İ CHP ESARETİNDEN KURTARACAĞIZ
CHP, Ataşehir’de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır.
Bunun adı Ataşehir’in aklıyla, izanıyla alay etmektir. 31 Mart, Ataşehir’in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır.
Başkan Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen yöresel kıyafetli çocuklara oyuncak hediye etti, fotoğraf çektirdi.
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