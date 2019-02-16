'Bitsin artık şu yaşam tarzı istismarı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı’nda ve İstanbul Ataşehir’de düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, yaptığı konuşmalarda şu mesajları verdi: “Fatih Sultan Mehmet, Edirne’de dünyaya geldi. Edirne ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların artık yönetmesi lazım. Fatih Sultan Mehmet o kutlu yürüyüşü buradan başlattı. O yüzden Edirne başka.”

CHP’DEN KURTARACAĞIZ

“Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta geliyor.”

SOSYAL DEVLET

“Son 17 yıldır Edirne’ye 15 katrilyon yatırım yaptık. Türkiye’de sosyal devlet ilkesini en yaygın uygulayan AK Parti olmuştur. Edirne’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza 757 milyon tutarında kaynak aktardık. 5800 konut projesini hayata geçirdik. 153 ata yadigârı eserimizi restore ettik. 400 yataklı Edirne devlet hastanesi ile birlikte toplam 29 sağlık tesisini kazandırdık.”

NE KONUŞUYORSUN

“Bay Kemal ne diyor? ‘Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu’ diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun? Edirne’nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne’ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne’yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak.”

CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR

“Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45’ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60’ı buldu. Trakya’da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasına da katkı sunacak.”

YETKİMİZ YOK

“Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu. Halbuki Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok.”

YAŞAM TARZI İSTİSMARI

“Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. Türkiye’yi yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir.”

BU BİR BEKA SEÇİMİ

“Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz.”

Başkan Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen yöresel kıyafetli çocuklara oyuncak hediye etti, fotoğraf çektirdi.