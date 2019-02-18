'Biz bu şehrin emini olacağız'
Köse: Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır. Biz bu şehrin emini olacağız. Vatandaşımızın vereceği destekle kazanan yine milletimiz olacak.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin bir yerel seçim olmaktan öte 24 Haziran’da hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonraki ilk seçimi olduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin ise öncelikle ‘Gönül Belediyeciliği’ olduğunu, sadece yapacakları hizmetlerle değil, yönetim anlayışı ile de şehrin emini olacaklarını söyledi. Köse, “Kentsel dönüşümlerde sosyal dayanışma odaklı çalışacağız. Çok katlı binalarda sosyal ilişkileri nasıl geliştireceğiz bunun planlarını yapacağız” dedi.
KARANFİL DAĞITTI
Cumhur İttifakı’nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse’ye, Başak Mahallesi esnaf ziyaretinde Star Gazetesi olarak eşlik ettik. Adım adım gezdiği sokaklarda, işyerlerindeki Mamaklılardan büyük ilgi gören Köse, vatandaşlarla sohbet edip onları dinledi, yoldan geçenlerle de karanfil dağıttı.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, seçim çalışmalarını ve Mamak için hazırladığı projeleri Star Gazetesi’ne anlattı. Aday adaylığı sürecinden itibaren Mamak’ı karış karış dolaştığını, 9 aydır sahalarda olduğunu belirten Köse, “Birçok yeni projelerimizle halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Ne kadar büyük projeler yapsak da, halkımızın gönüllerine girmediğimiz müddetçe hiçbir önemi yok. Mehmet amcanın, Ayşe teyzenin derdiyle dertlenip, mahalle muhtarlarımızla istişareler yapacak ve sorunları çözeceğiz inşallah. Memleket İşi Gönül İşi diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ ile Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetine talibiz” ifadelerini kullandı
KAZANAN MİLLET OLACAK
Gönül Belediyeciliği temaslarında tevazu, samimiyet ve gayret ilkelerinin çok önemli olduğunu belirten Köse, “Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. Vatandaşlarımızın vereceği destek ve dualarla bu seçimde de kazanan yine milletimiz olacak” dedi.
İNSAN MERKEZLİ PROJELER
Muhammed Hadimi Hazretleri’nin; ‘Kişi odur ki arkasında bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde gör ki yeller eser’ beytini hatırlatan Köse, ‘Mamak daha güzel olacak’ etiketiyle yola çıktıklarını ve Mamak’ı güzelleştirme adına kentsel dönüşümüyle, yeşiliyle, insanı merkeze alan birçok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizdi. Mevcut Başkan Mesut Akgül’ün döneminde güzelleşen Mamak’ı daha da güzel yapacaklarını anlatan Köse şunları söyledi: “İnsan odaklı çalışacağız. Bizim yanımıza gelmeyene biz gideceğiz. Muhtacı bulup elimizden geleni yapacağız. Herkesin gıptayla baktığı hayal olan büyük yatırımlar AK Parti Belediyeciliği ile tüm dünyaya rol model oldu. Allah’ın izniyle halkımızın teveccühüyle göreve gelirsek tarihimize, kültürümüze ve elbette çağa uygun halkımızın tüm kesimlerine dokunan hizmetleri hayata geçireceğiz.”
BİR DOĞA HARİKASI
Mamak’ın doğal güzelliklerin çok olduğu bir semt olduğunu vurgulayan Köse, ilçede saklı kalan doğal güzellikleri turizme kazandıracaklarını belirterek, “Mamak’ta bir gizli hazine var. Lalahan’ın vadileri var, Gökçeyurt’un dereleri var, Kızılcaköy’ün orjinal taş evleri var. Yeniden canlandıracağız. Buralara biz özel projeler hazırlıyoruz. Mesela Kutludüğün Yaylası var. Ankara’da merkezde yaylası olan bir yer var mı? Mesela Kusunlar, Kıbrısköy... Ankara’da Kıbrıs Kanyonu diye özel bir yerimiz var. Kıbrıs Kanyonu’na özel çalışacağız.
Kıbrıs Kanyonuna doğal yaşam alanları yapacağız. Doğayı, orijinal halini koruyarak buraları halka açacağız. Öyle güzel ki Ankara’ya gelen buralara muhakkak uğrayacak. Burası Milattan Öncesine dayanan bir yerleşim yeri... Yeşilin, suyun bol olduğu bir yer. Mamak doğal güzelliklerin çok olduğu bir semt. Bunların hepsini açığa çıkaracağız. Yeşil Mamak’ı tam yeşil yapacağız. Bunlar doğa projeleri. Bu projeler Mamak’ı marka hale getirecek. İnşaallah seçimi kazandıktan sonra halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz” dedi.
HER ÇOCUK YÜZME ÖĞRENSİN
Özellikle eğitim alanında çocukların destekçisi olacaklarını belirten AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Köse, “Ortaokulu bitirdiğinde her çocuğumuz yüzme öğrensin istiyoruz. Yüzme havuzlarımız var bunların sayılarını artıracağız. Spor sanat dallarında çocuklarımızın yeteneklerini keşfedelim istiyoruz. Eğitimciliğimizin getirdiği farkı Mamak’a yansıtmak istiyoruz. Özellikle eğitim alanında çocuklarımızı destekleyeceğiz ve çok ileri noktalara da götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
TARİH YENİDEN CANLANACAK
Mamak’ın kültür ve sanatın merkezi olacağını vurgulayan Köse, “İlçemizde Musiki Muallim Mektebi var. 1927’de kurulan bir konservatuvar. O tarihi yeniden canlandıracağız. Orada yetişmiş müzisyenler, sanatçılar var. Çocukların yeteneklerini keşfedeceğiz. Burada yeni Neşet Ertaşlar, Âşık Veyseller yetişecek. Altyapı var zaten. Onların yolunu açacağız. Mektep daha aktif olacak” diye konuştu.
SOSYAL PROJELER
Mamak’ın 40 civarında şehrin giriş kapısı konumunda olduğunu vurgulayan Köse, “Buna uygun bir mimarı, estetik olması için çalışacağız. Lalahan’dan itibaren şehre girildiği anda burası başkent diyebileceğimiz eserlerle süsleyeceğiz. Sosyal projelerimiz var. Bir eğitimci olarak çocuklarımızın önünü açacağız. En az bir spor ya da sanat dalında yeteneklerini ortaya çıkaracak projelerimiz var. Kentsel dönüşümlerde sosyal dayanışma odaklı çalışacağız. Çok katlı binalarda sosyal ilişkileri nasıl geliştireceğiz bunun planlarını yapacağız. Gençlerimiz, yaşlılarımız dışarı çıktıları zaman nefes alabilecekleri alanlar inşa edeceğiz” diye konuştu.
Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Köse, arkadaşımız Talat Doymuş’a projelerini anlattı.
BÜTÜN OYA TALİBİZ
Tüm Mamaklılar’ın oyuna talip olduklarını dile getiren Köse şöyle devam etti: “Hedefimiz yüzde 100’ün oyunu alabilmek. Alabileceğimiz en yüksek oyla, 1 Nisan sabahı Mamak’ta hizmet bayrağımızın en yüksekte dalgalanmasını sağlamak istiyoruz. 650 bin civarında nüfusumuz var. Mamak 50’den fazla ilden büyük. 450 bin seçmenin tamamına hitap edecek çalışmalarla geliyoruz. Bazen bana hedef soruyorlar, ‘Ne kadar oy alacaksınız’ diyorlar. Ben tamamına, yüzde yüzüne talibim diyorum. Biz hizmet ederken ayrım yapmayacağız, asla yapamayız. Mahallesine, köyüne memleketine bakmayacağız. Hizmeti adil bir şekilde herkese ulaştıracağız. Bu nedenle herkesten oy istiyoruz. Cumhur İttifakı’nın Mamak adayıyım. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte gücümüz daha da arttı. Cumhur İttifakı ile ilçede en güzel sonucu alacağız.”
Murat Köse, “Mamak 50’den fazla ilden büyük. 450 bin seçmenin tamamına hitap edecek çalışmalarla geliyoruz. Bazen bana hedef soruyorlar, ‘Ne kadar oy alacaksınız’ diyorlar. Ben tamamına, yüzde yüzüne talibim diyorum” dedi.
MURAT KÖSE KİMDİR?
Mamak’da doğdu (1968). İlk, orta ve lise öğrenimini, halen de yaşadığı Abidinpaşa’da tamamladı. Aslen Ankara Şereflikoçhisar’lıdır. Lisansını Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında “Başkanlık Sistemi” çalışmasıyla tamamladı. Doktora öğrenimini Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Kent Sosyolojisi ve Kentsel Dönüşüm” alanında sürdürüyor. AK Parti, Mamak İlçe Teşkilatında başladığı teşkilat çalışmalarına AK Parti, Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak devam etmiş, 2003-2009 yılları arasında AK Parti, Ankara İl Teşkilatı’nda 1. ve 2. Olağan Kongreleriyle yönetim kurulu üyesi, 2014 yılında AK Parti, Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Eğitim alanında 1993 yılında başladığı iş hayatında, yönetim kurulu başkanı ve kurucu olarak iki farklı kolejde devam ettiriyor. İngilizce bilen Murat Köse, evli ve iki çocuk babası.
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