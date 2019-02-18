'Biz bu şehrin emini olacağız'

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin bir yerel seçim olmaktan öte 24 Haziran’da hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonraki ilk seçimi olduğuna dikkat çekerek, hedeflerinin ise öncelikle ‘Gönül Belediyeciliği’ olduğunu, sadece yapacakları hizmetlerle değil, yönetim anlayışı ile de şehrin emini olacaklarını söyledi. Köse, “Kentsel dönüşümlerde sosyal dayanışma odaklı çalışacağız. Çok katlı binalarda sosyal ilişkileri nasıl geliştireceğiz bunun planlarını yapacağız” dedi.

KARANFİL DAĞITTI

Cumhur İttifakı’nın Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse’ye, Başak Mahallesi esnaf ziyaretinde Star Gazetesi olarak eşlik ettik. Adım adım gezdiği sokaklarda, işyerlerindeki Mamaklılardan büyük ilgi gören Köse, vatandaşlarla sohbet edip onları dinledi, yoldan geçenlerle de karanfil dağıttı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, seçim çalışmalarını ve Mamak için hazırladığı projeleri Star Gazetesi’ne anlattı. Aday adaylığı sürecinden itibaren Mamak’ı karış karış dolaştığını, 9 aydır sahalarda olduğunu belirten Köse, “Birçok yeni projelerimizle halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Ne kadar büyük projeler yapsak da, halkımızın gönüllerine girmediğimiz müddetçe hiçbir önemi yok. Mehmet amcanın, Ayşe teyzenin derdiyle dertlenip, mahalle muhtarlarımızla istişareler yapacak ve sorunları çözeceğiz inşallah. Memleket İşi Gönül İşi diyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ ile Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetine talibiz” ifadelerini kullandı

KAZANAN MİLLET OLACAK

Gönül Belediyeciliği temaslarında tevazu, samimiyet ve gayret ilkelerinin çok önemli olduğunu belirten Köse, “Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. Vatandaşlarımızın vereceği destek ve dualarla bu seçimde de kazanan yine milletimiz olacak” dedi.

İNSAN MERKEZLİ PROJELER

Muhammed Hadimi Hazretleri’nin; ‘Kişi odur ki arkasında bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde gör ki yeller eser’ beytini hatırlatan Köse, ‘Mamak daha güzel olacak’ etiketiyle yola çıktıklarını ve Mamak’ı güzelleştirme adına kentsel dönüşümüyle, yeşiliyle, insanı merkeze alan birçok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizdi. Mevcut Başkan Mesut Akgül’ün döneminde güzelleşen Mamak’ı daha da güzel yapacaklarını anlatan Köse şunları söyledi: “İnsan odaklı çalışacağız. Bizim yanımıza gelmeyene biz gideceğiz. Muhtacı bulup elimizden geleni yapacağız. Herkesin gıptayla baktığı hayal olan büyük yatırımlar AK Parti Belediyeciliği ile tüm dünyaya rol model oldu. Allah’ın izniyle halkımızın teveccühüyle göreve gelirsek tarihimize, kültürümüze ve elbette çağa uygun halkımızın tüm kesimlerine dokunan hizmetleri hayata geçireceğiz.”