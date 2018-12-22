Biz dünyada destan yazdık

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin dış politikada destan yazdığını belirterek şunları söyledi: “Bunu dünyanın devleriyle birlikte hem diplomatik, hem askeri, hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında başarmış bir Türkiye var. Bunu hazmedemeyenler var, özellikle de içeriden hazmedemiyorlar. Onları gastroentologlara göstermek lazım. Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye’den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Güvenlik noktasında taviz veremeyiz. Bölgenin güvenliği bizim için esastır.”

BİZE HER TÜRLÜ RİSK

Gerek Rusya gerek İran’la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi, güvenliği tesis etmektir.Trump bana siz DEAŞ’ı temizler misiniz diye sordu. Temizleriz dedik ve lojistik destek vermelerini istedik. Sonrasında ise çekilmeye başladılar. Fırat’ın doğusunda tüm itirazımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski almaya itiyor.”

“Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump’a kaldı. Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı görüşü paylaştığımızı gördük.

Gelişmeler Fırat’ın doğusundaki operasyonda bizi beklemeye yöneltti ama bu ucu açık bir bekleme değil. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında PKK ve DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz, bu böyle bilinsin. Bugün Türkiye’ye diz çöktürmek düne göre kat be kat zorlaşmıştır. İş dünyamızın tamamını yine yanımızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin her birini yol ve kader arkadaşım olarak görüyorum.”

TAVRIMIZ KESİN