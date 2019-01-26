'Biz kurarız biz koruruz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Erzurum adaylarını tanıtım toplantısında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda tüm dünyayı uyardı. Erdoğan, millet olarak Anadolu’daki bin yıllık varlığın her döneminin mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, “Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama vatanımızın üzerindeki hesapları bitmedi” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan “Senaryo hep aynıydı. Amaç Türkiye’ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Asla bizi bölemeyecekler, vatanımızı parçalayamayacaklar” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE HESAPLAŞIYORLAR

Türkiye’yi kuşatma girişimlerine dikkat çeken Erdoğan Suriye sınırlarının olup bitenlerin gerisinde Suriye değil Türkiye hesaplarının bulunduğunu vurguladı. Irak sınırlarında olup bitenlerin gerisinde Irak değil Türkiye hesaplarının olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de olup bitenlerin gerisinde hep Türkiye’ye dair hesaplar var. Balkanlar’da katliam yapanlarla, Kafkaslar’a işgalciliğe yeltenenler de uluslararası kurumlarda önümüze engel üzerine engel çıkartanlar da aslında hep Türkiye ile Türk milletiyle hesaplaşıyorlar.”

ADANA MUTABAKATI HATIRLATMASI

Bölgede yaşanan hadiseler karşısında Türkiye olarak Hakk’a ve hukuka bağlı şekilde davranma yaklaşımının birilerinin iştahını kabarttığına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: “Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınır, sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar. Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. Biz 1998’de Adana Mutabakatı’yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza, Türkiye’nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor ve bölücü terör örgütü mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Şu anda bu Adana Mutabakatı, ki baba Esad döneminde atılmış imzalardır, onunla beraber bu yolculuk devam ediyor. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.”

FIRAT’IN DOĞUSU TEMİZLENECEK

Bölgede yaşanan her hadisenin insani ve siyasi yükünü çektiklerini, buna karşılık sahayı başkalarının işgal ettiğini belirten Erdoğan sorunun çözümü için kurulan masayı başkalarının doldurduğuna işaret etti. Erdoğan, artık bu çarpıklığa rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Başkan Erdoğan “Bize yıllarca ‘Münbiç’i teröristlerden temizleyeceğiz’ diyenler temenni ederim ki şimdi bu son verilen sözlerle bunu yerine getirirler” dedi. Fırat’ın doğusundaki DEAŞ’lı, YPG’li, PKK’lı teröristleri temizleme kararlığını bir kez daha ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, sabırlarının sınırsız olmadığına dikkati çekti.

SONSUZA KADAR DA BEKLEMEYİZ

“Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye’nin bu çabasına lojistik destek vermesidir. Suriye halkını, güya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz.”

BEDELİ OLACAKSA DA ÖDEMEYE HAZIRIZ

“Suriye sınırlarımızda tesis edilecek bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini ve işlerliğini sağlayabilecek tek güç Türkiye’dir” vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: “Çünkü bu mesele, bizim yüreğimizi yakıyor. Öyleyse bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu şimdiden beyan ediyoruz. Eğer bu onurlu duruşun bir bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız.”