'Biz kurarız biz koruruz'
Teröristleri değil ülkemizi korumaya yönelik güvenli bölge sözünün tutulmasını bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm tekliflere kapalıyız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Erzurum adaylarını tanıtım toplantısında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda tüm dünyayı uyardı. Erdoğan, millet olarak Anadolu’daki bin yıllık varlığın her döneminin mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, “Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama vatanımızın üzerindeki hesapları bitmedi” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan “Senaryo hep aynıydı. Amaç Türkiye’ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Asla bizi bölemeyecekler, vatanımızı parçalayamayacaklar” diye konuştu.
TÜRKİYE İLE HESAPLAŞIYORLAR
Türkiye’yi kuşatma girişimlerine dikkat çeken Erdoğan Suriye sınırlarının olup bitenlerin gerisinde Suriye değil Türkiye hesaplarının bulunduğunu vurguladı. Irak sınırlarında olup bitenlerin gerisinde Irak değil Türkiye hesaplarının olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de olup bitenlerin gerisinde hep Türkiye’ye dair hesaplar var. Balkanlar’da katliam yapanlarla, Kafkaslar’a işgalciliğe yeltenenler de uluslararası kurumlarda önümüze engel üzerine engel çıkartanlar da aslında hep Türkiye ile Türk milletiyle hesaplaşıyorlar.”
ADANA MUTABAKATI HATIRLATMASI
Bölgede yaşanan hadiseler karşısında Türkiye olarak Hakk’a ve hukuka bağlı şekilde davranma yaklaşımının birilerinin iştahını kabarttığına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: “Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınır, sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar. Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. Biz 1998’de Adana Mutabakatı’yla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza, Türkiye’nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor ve bölücü terör örgütü mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Şu anda bu Adana Mutabakatı, ki baba Esad döneminde atılmış imzalardır, onunla beraber bu yolculuk devam ediyor. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.”
FIRAT’IN DOĞUSU TEMİZLENECEK
Bölgede yaşanan her hadisenin insani ve siyasi yükünü çektiklerini, buna karşılık sahayı başkalarının işgal ettiğini belirten Erdoğan sorunun çözümü için kurulan masayı başkalarının doldurduğuna işaret etti. Erdoğan, artık bu çarpıklığa rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Başkan Erdoğan “Bize yıllarca ‘Münbiç’i teröristlerden temizleyeceğiz’ diyenler temenni ederim ki şimdi bu son verilen sözlerle bunu yerine getirirler” dedi. Fırat’ın doğusundaki DEAŞ’lı, YPG’li, PKK’lı teröristleri temizleme kararlığını bir kez daha ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, sabırlarının sınırsız olmadığına dikkati çekti.
SONSUZA KADAR DA BEKLEMEYİZ
“Bize verilen sözlerin yerine gelmesini sonsuza kadar bekleyecek de değiliz” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye’nin bu çabasına lojistik destek vermesidir. Suriye halkını, güya teröristlerden ve rejimin zulmünden korumak üzere kurulan adı var kendi yok uluslararası koalisyonun böyle bir bölgeyi oluşturması da güvenliğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllardır bize karşı teröristlerin safında olanlara böyle bir fırsatı vermeyeceğiz.”
BEDELİ OLACAKSA DA ÖDEMEYE HAZIRIZ
“Suriye sınırlarımızda tesis edilecek bu bölgenin gerçek anlamda güvenliğini ve işlerliğini sağlayabilecek tek güç Türkiye’dir” vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: “Çünkü bu mesele, bizim yüreğimizi yakıyor. Öyleyse bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak sahadaki fiili kontrolün de bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğumuzu şimdiden beyan ediyoruz. Eğer bu onurlu duruşun bir bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız.”
Tezgahları yıktık yıkıyoruz yıkacağız
Başkan Erdoğan, Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Şu anda döviz düşmeye başladı. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici, bu da geçici. İç siyaset de dış siyaset de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız. Şunu unutmayın; bu seçimler sadece Türkiye’nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan takip edilecek.
AK Parti 31 Mart’ta acaba ne alacak? Sandıklardan ne çıkacak? Hepsi bunu takip edecekler. Suriye’nin kuzeyinde neler olduğunu görüyorsunuz. Normal şartlarda aynı fotoğraf karesine girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin belli çevrelerin telkinleriyle, emirleriyle, al gülüm ver gülüm pazarlıklarla nasıl bir araya getirildiğini de izliyorsunuz. Dış politikada etkili, askeri olarak güçlü Türkiye’yi istemeyenler sahadalar.”
Cumhur İttifakı’nın Erzurum adayları
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin Erzurum’daki 18 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Yakutiye Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlenen programda, Aziziye, Horasan, Köprüköy ve Olur ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi. AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Uzundere’de MHP’nin belediye başkan adayı Hilmi Aktoprak’ı, İspir’de de yine MHP’nin belediye başkan adayı Ahmet Coşkun’u destekleyecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Mehmet Sekmen’in ismi açıklanmıştı. AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Yakutiye: Mahmut Uçar
Palandöken: Muhammed Sunar
Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan
Aşkale: Ahmet Yaptırmış
Çat: Melik Yaşar
Hınıs: Erdoğan Eren
Horasan: Abdulkadir Aydın
Karaçoban: Sedat Gümüş
Karayazı: Sedat Karaduman
Köprüköy: Osman Belli
Narman: Burhanettin Eser
Oltu: Celal Çelebi
Olur: Tahsin Oktay
Pasinler: Ahmet Dölekli
Pazaryolu: İbrahim Şahin
Şenkaya: Yavuz Bedir
Tekman: Mustafa Engin
Tortum: Ömer Hancı
‘Bay Kemal! Sen korkaksın korkak’
Başkan Erdoğan, Erzurum’un her dönem Türkiye’nin teminatı ve güvencesi olduğunu belirterek, “Bir asır önce Manda ve himaye kabul edilemez diyerek yedi düvele meydana okuyan Erzurum 15 Temmuz’da da darbecilere dünyayı dar etmişti” dedi. 15 Temmuz gecesinde CHP Genel Başkanı’nın havalimanından kaçarak Bakırköy Belediyesi’ne gittiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bay Kemal havalimanında darbecilerle anlaşıyor, tankların arasında geçerek gidiyor. Diyor ki benim için ‘bana haber verseydiler ben de beklerdim’. Bay Kemal, biz telefondan mesajlarımızı tüm Türkiye’ye yaydık ve ne dedik, ‘Herkes meydanlara’ dedik, ‘Allah’ına kadar’ dedik ve bütün millet sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü. Sen ise Bakırköy Belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın, korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez.”
DEMOKRASİNİN GEREĞİ
Hep darbelere karşı durduklarını, hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadıklarını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Dünyanın neresinde darbeci varsa biz onların karşısındayız. Şimdi Venezuela’da böyle bir girişim var. Biz yine karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız. Demokrasiye inanıyor savunuyorsak demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sandıkta millet var, cumhur var. Bay Kemal onlarla beraber. Darbecilerle beraber olmayacağız.”
Cumhur İttifakı pazara değil, mezara kadar
Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili konuları yakından takip ettiklerini bildiren Erdoğan, diğer yandan da seçimlere hazırlanmayı sürdürdüklerini belirtti. Cumhur İttifakı kapsamında bazı ilçelerde MHP’nin adayının destekleneceğini hatırlatan ve buralardan gösterilen adayları da yanına çağırarak tanıtan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak en ufak tavize, fireye tahammüllerinin bulunmadığını vurguladı.
ŞERDE AZAMİ MÜŞTEREKLERİ VAR
Erdoğan, ittifakın birliktelik, dayanışma olduğunun altını çizerek, “İttifak, dayanışmanın ötesinde pazara kadar değil, mezara kadar bir yürüyüştür. Dolayısıyla adımlarımızı buna göre atmamız lazım. Zira karşımızda bir zillet, bir illet ittifakı olduğuna göre Cumhur İttifakı’nı güçlü kılmamız lazım. Karşımızdaki ittifakın içinde neler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bizim MHP’yle azami müştereklerimiz var. Diğerlerinin kendi aralarında aslında şerde azami müşterekleri var. Bunu bilerek bu yolda böyle yürüyeceğiz, bu yola böyle girdik” diye konuştu.
Cumhur’a karşı ‘zillet-illet ittifakı’
Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın karşısında millilikten uzak zillet ve illet ittifakı olduğunu hatırlatarak “Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliği ile hep birlikte yükseğe taşıyacağız. 31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz? Erzurum 31 Mart’ta gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz? Erzurum, 31 Mart’a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Maşallah yüreği mert, gözü pek, kalbi şefkatli kendi efendi dadaşlar söz verirse yapar” dedi.
‘Öle diyesen de gardaş, ya öle değilse...’
Erzurum’a yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan Erdoğan muhalefetin “sürekli Erzurum’a hizmet getirilmediğini” söyleyeceğini belirterek “Siz onlara ne diyeceksiniz, Erzurum’un diliyle söyleyeyim mi? ‘Öle diyesen de gardaş, ya öle değilse...’ Bu hizmetleri onlara böyle anlatacaksınız, anlaştık mı? Gerçi siz ne derseniz deyin onlar yine yalanla iftira ile çarpıtmayla ile bildiklerini okuyacaklar, onun içinde asıl hesabı sandığa bırakın” diye konuştu.
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