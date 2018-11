Biz Türk milleti ne diyorsa onu yaparız 

CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya’daki Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini söyledi. Nefesi kesilenler ve nefsine yenik düşenlerin çıkmış olabileceğini belirten Bahçeli, “Bundan sonra da çıkmaları muhtemeldir. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir. Geçmişin kuytu köşelerinde şuurumuzun merceğiyle baktığımızda hüzüne perçinleşmiş pek çok ibretlik misal verilecektir. Davanın omzuna basanlarla, davaya omuz verenler tecrübeyle sabittir. ‘ben’ diyen, bencilliğe gömülen dünyanın kendi çevresinde döndüğüne aldanan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir. Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir” dedi.

HEDEFİMİZ KIZIL ELMA

Bahçeli, “Ülkücü olan, ülkücü yaşayan, ülkücü kalan tertemiz vicdanlar her şeyin en temizine müstahaktır. Bazı insanlar başkalarından bir dakika önce cesaret gösterdikleri için kahraman olmuştur. MHP’nin her bir ferdi kahramandır. Aklımızda hep Türkiye vardı. Boşa konuşmadık, boşluğa seslenmedik. Hedefimiz kızıl elma dedik. Pazarda satılan kırmızı elma sananlara acı acı gülüp geçtik. Gaye varsa güç vardır. Güç varsa istikrar vardır. İstikrar varsa tutarlılık vardır. Bunların hepsi varsa gelecek güvendedir. Her sözümüzün bir fikri dayanağı, her teklifimizin özünde yere düşen alın terimizin sıcaklığı belirleyicidir” ifadesini kullandı. Bahçeli şöyle devam etti: “Bu bir milattır. 14 Temmuz 2018’de yaptığımız basın toplantısında önümüzdeki 5 yılda 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi sahnelenecektir tespitini dile getirmiştim. Yeni hükümet sistemi, Türkiye’nin ayağına vurulan prangayı kıracaktır. Geçiş sürecinde çıkan pürüzler zamanında yapılacak müdahalelerle bertaraf edilmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Kansız, kavgasız ve krizsiz bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanır bir kazanımdır. Tüm dünya kimi zaman gıpta ile kimi zaman da kıskançlıkla Türkiye’yi izlemiştir.”

ÇOK ŞÜKÜR AŞI TUTTU

‘Çelişkiler aşılmakta, uyum sorunları giderilmektedir’ diyen Bahçeli, “Çok şükür, aşı tutmuş, Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Cumhur ittifakına takdirini göstermiş, buna da devam etmektedir. Türkiye’nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için mahal idareler seçiminin makul neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur. Cumhur ittifakının devamı milli beka için mecburidir. Eğer 31 Mart’ta rövanşı almak isteyenlere gün doğarsa karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. Bunun emareleri şimdiden görülmektedir. Şayet önlem alınmazsa yeni sistem öldürücü bir darbe yiyecektir. Kaotik tartışmalar tırmanacaktır” dedi.

SİYASİ ŞEYTAN ÜÇGENİ

Bahçeli, “Türkiye belirsizliğe sürüklenecek. En başta hükümetin meşruiyeti sorgulanacaktır. Kargaşadan geçim sağlayan zillet ittifakı kaldırdığı hançeri Türkiye’nin sırtına indirmek üzere tetikte beklemektedir. Bu takdirde Cumhuriyetin 100’üncü yılında, mağrur ve mahcup olmuş bir Türkiye ile karşılaşmamız kesinlik kazanacaktır. Bu maksada hizmetle motive olan CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK boş durmuyor. Malum çete Türkiye’nin kuyusunu kazıyor. El birliği yapmışlar, güç birliği yapmışlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ölüm fermanını hazırlıyorlar. PKK lobisi iş başındadır”