Bizi birbirimize kırdırıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde, Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı’nda katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’ne Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Vuslatından 745 yıl sonra bile tüm insanlığın ortak aklını, ruhunu, vicdanını besleyen en gümrah ırmaklarından biri haline gelenin Hazreti Mevlana olduğunu kaydeden Erdoğan, yüzyıllardır dünyadaki varoluş gayesinin sırrına ermek isteyen her ferdin yolunun muhakkak bir şekilde Hazreti Mevlana ile kesiştiğini söyledi.

İNSANİ HASLETLER...

Hazreti Mevlana’nın, karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı, Moğol istilasının medeniyeti tehdit ettiği bir dönemde yaşadığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugün de maalesef insanlık çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. İnsani hasletlerin her gün biraz daha örselendiği, değerler silsilesinde biraz daha gerilere itildiği bir dönem yaşıyoruz. Bir milyon Müslüman’ın katledildiği Suriye’de hala Suriye’nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor. Yemen’de milyonlarca çocuk, ihtiraslarının esiri olmuş Müslümanlar eliyle açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Filistin’de işgal, Libya’da kaos, Somali’de açlık, Afganistan’da terör ve istikrarsızlık bir veba gibi gün geçtikçe yayılıyor.”

KARDEŞ KAVGASI

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DEAŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, Eş Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten, yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak, meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak, birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken, çıkarlarına tapan menfaatperestler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor.”