17 Ağustos 2021 Salı 13:00 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 13:03

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından kuşatılmasıyla birlikte can güvenliğinden endişe eden birçok Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Afgan film yapımcısı Sahraa Karimi de başta sinema sektörü olmak üzere tüm dünyaya seslenerek yardım istemişti. Dün Türkiye'den giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağı ile Türkiye'ye gelen 324 yolcu arasında ünlü yönetmen Karimi'nin de ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanarak ülkesindeki gelişmeleri dünyaya duyuran ve destek isteyen Karimi, paylaştığı tweet'inde Türkiye ve Ukrayna'nın, Kabil'den çıkmasına yardım ettiğini açıkladı. Kendisiyle birlikte 11 kişinin kurtarıldığını belirten genç yönetmen, hayatta ve güvende olduğunu duyurdu.