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Politika

Blinken Türkiye'ye geldi! Bakan Fidan ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geldi. Yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 19:16 - Güncelleme:
Blinken Türkiye'ye geldi! Bakan Fidan ile görüşecek
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi. Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline iniş yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrılan Blinken'ın, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması öngörülüyor.

  • Blinken Türkiye
  • Türk-Amerikan görüşmesi
  • Dışişleri Bakanı görüşmesi

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