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Politika

Blinken'dan Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası ''koordinasyonu sürdürme'' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Blinken'dan Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası ''koordinasyonu sürdürme'' mesajı
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Blinken, Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

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