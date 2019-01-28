BM Suriye Özel Temsilcisi Pedrsen bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'ya bir araya gelecek BM Suriye Özel Temsilcisi Pedrsen bugün Ankara'ya gelecek. Pedrsen'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.