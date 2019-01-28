BM Suriye Özel Temsilcisi Pedrsen bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'ya bir araya gelecek
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedrsen bugün Ankara'ya gelecek. Pedrsen'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedrsen bugün Ankara'ya gelecek. Pedrsen'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.
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