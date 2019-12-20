'BM ömrünü tamamladı'

HALİME KÖKÇE 20.12.2019 00:31 - Güncelleme: 20.12.2019 00:33

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da İslam aleminin sorunlarının tartışılacağı Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda, bir konuşma yaptı. “Yüreğim yandığı için hemen her vesileyle altını çizdiğim bir hususu tekrar vurgulamakta fayda görüyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: “İslam dünyasını belli aralıklarla aynı çatı altında buluşturan platformların en büyük sıkıntısı uygulama eksikliğidir. Yoksa İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir. Müslümanların kaynak, nüfus ve coğrafi konum bakımından rakipleri ile arasında hiç bir fark yoktur. Hatta tüm bu alanlarda İslam dünyası diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir durumdadır. Allah’ın bizlere bahşettiği onca imkana, petrole, nüfusa, doğal kaynağa rağmen hala Müslümanların önemli bölümü açlık, kıtlık, fakirlik ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı önce kendimizde aramamız gerekiyor. Kendi hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olacaktır. Müslümanlar son 2 asırda ne çekmişse meseleleri ile yüzleşmek yerine kolaycılığa kaçtıkları için çekmiştir. Aldığımız kararları icraata dönüştürebildiğimiz ölçüde değişime de öncülük edeceğimize inanıyorum.” Dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söylediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “2. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır. 3 yıl boyunca yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında bu konulara özel önem verdik.” Erdoğan İslam dünyasının potansiyelini harekete geçirecek, ticareti artıracak, ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, teknoloji ve finans alanında işbirliğini güçlendirecek pek çok proje yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

SUSTURMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER

“Ancak bu dönemde İslam dünyasının sessizliğinden, Müslümanların ataletinden, parçalanmışlığından beslenen çevreleri ise çok ciddi rahatsız ettik. Ülkemizi terörle sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar. Besleyip büyüklükleri FETÖ’cü taşeronları ile bizi yolunuzdan vazgeçirmek istediler. Uluslararası medyadaki kiralık kalemleri ile ülkemize ve şahsıma iftira attılar. Teröristlere onbinlerce tır ve uçak dolusu silah vererek, ülkemizi terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. İçerde ve dışarda Türkiye’yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Allah’a hamdolsun bunların hiçbirisine boyun eğmedik. Eğmiyoruz, eğmeyeceğiz.”

Kendilerini susturmaya çalıştıkça ısrarla Filistin, Gazze, Arakan, Libya, Somali, Suriye dediklerini vurgulayan Erdoğan, “Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz. Terörü meşrulaştırma çabalarına inat hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkının 200 katı aştığına dikkati çeken Erdoğan, “İslam ülkeleri küresel petrol rezervlerinin yüzde 59’una, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 58’ine sahiptir. Ancak buna rağmen 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı. Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin yüzde 94’ünü Müslümanların oluşturduğunu, halihazırda dünyada satılan her 3 silahtan birinin Ortadoğu’ya gittiğini ifade eden Erdoğan, Müslümanların çoğu zaman basit sebeplerle birbirine kurşun sıkarken, kaynaklarını eğitim, sağlık, araştırma-geliştirme yerine silahlanmaya ayırırken zenginleşenlerin Batılı silah tüccarları olduğunu bildirdi.