'BM ömrünü tamamladı'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da İslam aleminin sorunlarının tartışılacağı Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda, bir konuşma yaptı. “Yüreğim yandığı için hemen her vesileyle altını çizdiğim bir hususu tekrar vurgulamakta fayda görüyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: “İslam dünyasını belli aralıklarla aynı çatı altında buluşturan platformların en büyük sıkıntısı uygulama eksikliğidir. Yoksa İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir. Müslümanların kaynak, nüfus ve coğrafi konum bakımından rakipleri ile arasında hiç bir fark yoktur. Hatta tüm bu alanlarda İslam dünyası diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir durumdadır. Allah’ın bizlere bahşettiği onca imkana, petrole, nüfusa, doğal kaynağa rağmen hala Müslümanların önemli bölümü açlık, kıtlık, fakirlik ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı önce kendimizde aramamız gerekiyor. Kendi hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olacaktır. Müslümanlar son 2 asırda ne çekmişse meseleleri ile yüzleşmek yerine kolaycılığa kaçtıkları için çekmiştir. Aldığımız kararları icraata dönüştürebildiğimiz ölçüde değişime de öncülük edeceğimize inanıyorum.” Dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söylediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “2. Dünya Savaşı’nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır. 3 yıl boyunca yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında bu konulara özel önem verdik.” Erdoğan İslam dünyasının potansiyelini harekete geçirecek, ticareti artıracak, ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, teknoloji ve finans alanında işbirliğini güçlendirecek pek çok proje yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:
SUSTURMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER
“Ancak bu dönemde İslam dünyasının sessizliğinden, Müslümanların ataletinden, parçalanmışlığından beslenen çevreleri ise çok ciddi rahatsız ettik. Ülkemizi terörle sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar. Besleyip büyüklükleri FETÖ’cü taşeronları ile bizi yolunuzdan vazgeçirmek istediler. Uluslararası medyadaki kiralık kalemleri ile ülkemize ve şahsıma iftira attılar. Teröristlere onbinlerce tır ve uçak dolusu silah vererek, ülkemizi terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. İçerde ve dışarda Türkiye’yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Allah’a hamdolsun bunların hiçbirisine boyun eğmedik. Eğmiyoruz, eğmeyeceğiz.”
Kendilerini susturmaya çalıştıkça ısrarla Filistin, Gazze, Arakan, Libya, Somali, Suriye dediklerini vurgulayan Erdoğan, “Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz. Terörü meşrulaştırma çabalarına inat hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkının 200 katı aştığına dikkati çeken Erdoğan, “İslam ülkeleri küresel petrol rezervlerinin yüzde 59’una, doğalgaz rezervlerinin ise yüzde 58’ine sahiptir. Ancak buna rağmen 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı. Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin yüzde 94’ünü Müslümanların oluşturduğunu, halihazırda dünyada satılan her 3 silahtan birinin Ortadoğu’ya gittiğini ifade eden Erdoğan, Müslümanların çoğu zaman basit sebeplerle birbirine kurşun sıkarken, kaynaklarını eğitim, sağlık, araştırma-geliştirme yerine silahlanmaya ayırırken zenginleşenlerin Batılı silah tüccarları olduğunu bildirdi.
Malezya ve Türkiye İslamofobi ile mücadele merkezi kuruyor
Türkiye ile Malezya İslamofobi İle Mücadeleye Yönelik İletişim projesi için mutabakat zaptı imzaladı. Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathiraretindeki törende, mutabakat zaptına Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı. Mutabakat kapsamında, İstanbul’da tüm projenin komuta merkezi görevini görecek bir İletişim Merkezi kurulacak. İslam karşıtı tutumlarla mücadele için bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Operasyonel merkezinin İstanbul’da olmasına karar verilen İletişim Projesi, İslam ve Müslümanlara karşı kurumsal, yapısal ve söylemsel önyargı ve bağnazlık ile mücadeleyi hedefliyor. Tüm projenin komuta merkezi görevini görecek İstanbul’daki İletişim Merkezi’nin idaresinde daha sonra İslam karşıtı tutumlar ile mücadele odağında İngilizce yayın yapacak bir kanal kurulması da hedefleniyor. İstanbul’daki İletişim Merkezinin kurulmasının ardından, iştirakçi ülkelerde bu merkezin şubeleri açılabilecek.
Yeni bir emperyalist vizyonla karşı karşıyayız
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında yapılan oturumda konuşma yaptı. “İkinci bir Sykes-Picot’nun bir şekli olarak yeni bir emperyalist vizyonla karşı karşıyayız” diyen Kurtulmuş, bunun Ortadoğu’da kanlı bir satranç tahtası yarattığını belirtti. Kurtulmuş, şöyle dedi: “Mevcut dünya düzeni güçlü değildir. Dünyadaki siyasi ve ekonomik sistem adil ve dengeli bir dünya düzeni sunma kabiliyetini yitirmiştir. Dünyadaki adaletsiz ekonomik ve siyasi sistemin unsurlarında kapsamlı bir değişim şarttır. Bu nedenle kendi ortak düsturumuz olan ‘Dünya beşten büyüktür’ ilkemizi oluşturduk.” İslam aleminde siyasi farklılıklar ve demokrasi bağlamında eksiklikler bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, Türkiye, Endonezya ve Malezya’nın bölgelerinde etkili aktörler olarak yükseldiğini vurguladı. Türkiye’nin deneyimlerini paylaşan Kurtulmuş, Türkiye’nin insani bir dünya düzeni kurulması için gerekli adımları attığını kaydetti. Kurtulmuş, Müslümanların yeniden yükselişinin zamanının geldiğini belirterek, İslam ülkelerinin toplumda adalet, güven, saygı, eşitlik sağlanması için çalışması gerektiğini vurguladı.
Ruhani ile görüştü
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Kuala Lumpur Zirvesi’nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi’ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Malezya, Türkiye’den çok şey öğreniyor
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar” forumunda katılımcıların sorularını cevaplarken Müslümanların dünya genelinde çok büyük bir pazar oluşturabileceğini belirterek, “Eğer kendi pazarımızı kurup ihtiyaçlarımızı Müslüman ülkelerden tedarik edersek, kendimizi zenginleştiririz” şeklinde konuştu. Müslüman ülkelerin mevcut durumda çok fazla üretim yapmadığı ve dışa bağımlı hareket ettiğine dikkati çeken Mahathir, “Bu yüzden sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmak ve ihtiyaçlarımızı kendi aramızda tedarik etmektir. Bunu yapabilirsek bütün ülkelerin sorunlarını çözebiliriz. Zengin olursak güçlü de oluruz” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Mahathir, milli üretim alanında Türkiye örneğine dikkati çekerek, “Şu an üretim konusunda Türkiye’ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye’den çok şey öğreniyor” açıklamalarında bulundu. Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.
İkili ticaretimizi milli paralarla yapmaya hazırız
Başkan Erdoğan yabancı paralarla ticaretin finans piyalarını şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getirdiğini belirterek “Milli paralarla ticaret konusunda beraber çalışmaya hazırız” dedi.
Başkan Erdoğan, “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” temalı yuvarlak masa toplantısının ‘’Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü’’ başlıklı oturumuna iştirak etti. Erdoğan, sorunları konuşmanın önemli olduğunu ancak asıl meselenin bunlara çözüm bulmak olduğunu vurgulayarak, “Malumunuz, bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkati çekiyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor” diye konuştu. Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.
İSLAMİ FİNANS ÖNCELİKLİ
Erdoğan, İslami finans meselesini de öncelikle gündeme almaları gerektiğini dile getirdi. Faiz yerine üretimi ve ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya’nın dünyada öncü bir konumu olduğunu aktaran Erdoğan, “Biz de bu alanda son yıllarda gerçekten önemli mesafeler aldık. Gerek kamu gerekse özel bankalarımız onlar aracılığıyla ‘sukuk’ gibi faizsiz modelleri yaygınlaştırdık. Özel sektörün yanı sıra kamu bankalarımızın da katılım bankacılığına girmesini teşvik ettik” dedi.
LAFLA DEĞİL İCRAATLA OLUR
Erdoğan sorular üzerine “Suriye’de de malum terör örgütleri, YPG/PYD gibi terör örgütleri var ve bunlar Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak istediler. Bu örgütün arkasında yine dünyadaki emperyalist güçler var ve bu emperyalist güçlerin terör örgütlerine verdiği destek, 32-33 bin tır silah, mühimmat, araç gereç bunlara gönderildi” diye konuştu. Bunlara karşı mücadele verilirken, Suriye’den Türkiye’ye 4 milyona yakın mülteci geldiğini belirten Erdoğan, şöyle dedi: “Dünya bu mülteci kardeşlerimiz için buralarda bir güvenli bölge oluşturulmasına yanaşmadı. Güvenli bölge, lafta konuşuyorlar ama burada bir güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor. Silahlar kime geliyor? Terör örgütlerine geliyor. Terörizmle mücadeleye gelince diyorlar ki ‘terörizmle mücadele etmemiz lazım.’ Nasıl terörizmle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur.”
Emine Erdoğan, Türk Kültür Merkezini açtı
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezinin resmi açılışını yaptı. Ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin, “Gelin tanış olalım” sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, “İşte dünyanın her bir köşesine götürmeye çalıştığımız bu selam, enstitülerimizin temel taşıdır” dedi. Birbirini tanımanın en doğru yolunun kültürel yakınlaşma olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
OKÇULAR VAKFI SERGİSİNİ GEZDİ
“Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş ülkemizin bu tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek arzusundayız. Bu çerçevede, Malezya’nın farklı kültürler ve dillere evsahipliği yapıyor olması bu alışverişi son derece elverişli kılacaktır. Malezya halkının misafirperverliğinin bizi kendi evimizde hissettirdiğini söylemeliyim. İnanıyorum ki kısa zamanda bu enstitü iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecektir.” Okçular Vakfı tarafından açılan “Türk İslam Medeniyetinde Okçuluk Mirası Sergisi”ni gezen Emine Erdoğan’a enstitü tarafından hediyeler verildi. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Malezya’da eğitim gören Türk öğrenciler ve Türkçe öğrenen Malaylar ile günün anısına fotoğraf çektirdi.