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BM Özel Raportörü, Kaşıkçı'nın katledildiği Suudi Arabistan başkonsolosluğuna geldi

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna geldi.

  • star.com.tr
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BM ÖZEL RAPORTÖRÜ KAŞIKÇI İÇİN TÜRKİYE'DE
 
BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'de bugün itibarıyla çalışmalarına başladı. 
 
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de işlenen Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceği bir haftalık Türkiye ziyaretine başladı. 
 
Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamındaki Türkiye ziyaretinde Callamard'a İskoç avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira eşlik edecek. Ekibin Türkiye'de ulaştıkları bulguları Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunması planlanıyor.
 
Callamard, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendi girişimiyle başlattığı soruşturmada "hem şahısların hem de devletlerin bu cinayetteki sorumluluklarının tabiatını ve boyutunu" inceleyeceklerini belirtmişti. BM raportörü ayrıca Türk ve Suudi hükümetlerinin olayla ilgili attıkları adımları da değerlendireceklerini ifade etmişti.
 
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, cinayetle ilgili koşulları "insan hakları açısından" inceleyecek olan Callamard'ın bağımsız hareket ettiği ve "bunun bir BM soruşturması olmadığı" belirtildi.
 
BAKAN GÜL, BM ÖZEL RAPORTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile görüştü.
 
Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
 

Kabulde, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.

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