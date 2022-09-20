İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3169
  • EURO
    18,2945
  • ALTIN
    979.694
  • BIST100
    3277.5
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına çeviriyor
Politika

Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına çeviriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki göçmen zulmüne yönelik, 'Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA20 Eylül 2022 Salı 18:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Türkiye olarak öteden beri enerji konusuna bir rekabet alanı olarak değil iş birliği alanı olarak baktık.

- BM Biyolojik Çeşitliği Sözleşmesinin 16'ncı programına ev sahipliği yapacağız.

- Yaşanan pandemi süreci gıda ve sağlık ihtiyaçlarını tehlikeye atmıştır.

- Salgın sürecine hiçbir ayrım gözetmeden 161 ülkeye destek sağladık.

- Artan enerji, gıda, hammadde fiyatları ile oluşan enflasyon baskısı tüm ekonomileri menfi yönde etkilemektedir.

- Savaşın kazanını olmayacağı düşüncesi ile hareket ettik, diyalog ve diplomasinin anahtar rolüne vurgu yapıyoruz.

- Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik.

- Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya gerçeğinin altını çizerek her zaman vurguladık.

Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul bir diplomatik çözümü beraberce vermemiz gerekiyor.

- (İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

- Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

- Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarına destek vermeye çağırıyorum.

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum.

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor.

- BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır.

- Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez.

- Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz.

- PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

- Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz.

- Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir.

- Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

- Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız.

- Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.

- Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur.

- (Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz

- Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir.

- İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz.

- Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

- Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir.

- Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.