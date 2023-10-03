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Politika

BM'den Türkiye açıklaması: Türk hükümetinin desteğiyle ilk cihaz gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazının gönderildiğini duyurdu.

AA3 Ekim 2023 Salı 20:48 - Güncelleme:
BM'den Türkiye açıklaması: Türk hükümetinin desteğiyle ilk cihaz gönderildi
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bunun Suriye'nin kuzeybatısında kanser tedavisi için "devasa" bir adım olduğu belirtilerek, bölgede radyoterapi seansları için imkan bulunmadığını, Suriyeli kanser hastalarının Türkiye'ye gönderildiği anımsatıldı.

"Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi. Bu, BM ortakları ve Türk hükümetinin desteğiyle gerçekleşti." ifadelerine yer verilen açıklamada, cihazın günde 40 radyoterapi seansı gerçekleştirme kapasitesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, cihazın Afrin'deki en büyük hastaneye yerleştirildiği ve kurulumu tamamlandıktan sonra bölgedeki kanser hastalarının üçte birine tedavi sağlayabileceği kaydedildi.

Şubatta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki kanser vakalarında artış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, daha fazla desteğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk sağlık yetkilileri, teknisyenler ve onkologlarla birlikte 1 yıl boyunca cihazın çalıştırılmasına destek verecek ve Suriyeli sağlık çalışanlarını eğitecek." bilgisine yer verildi.

  • radyoterapi cihazı
  • kuzeybatı Suriye
  • BM desteği

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