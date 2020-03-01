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Politika

BM'den uluslararası topluma ''Suriyeli mülteciler konusunda'' Türkiye'ye destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Suriyeli mülteciler krizinin sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, 'En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye'ye destek verilmesidir.' dedi.

AA01 Mart 2020 Pazar11:54 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 11:54

Bande, BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumuna katılmak için geldiği İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye iç savaşının uzun zamandır devam ettiğini anımsatan Bande, başta İnsan Hakları Konseyi olmak üzere BM çatısı altında Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin devam ettiğini ve BM'nin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Bande, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve tüm dünyanın da bunu takdirle karşıladığını kaydetti.

Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin devam ettirilmesi çağrısında bulunan Bande, Suriyeli çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için bu desteğin gerekli olduğunu vurguladı.

Bande, Suriyeli mülteciler sorununa tüm yönleriyle çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekerek, "En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye'ye destek verilmesidir." dedi.

- "Bu Türkiye'nin sorunu değil"

Uluslararası topluma Türkiye'ye destek için çağrı yapan Bande, "Kesinlikle bu Türkiye'nin sorunu değildir. Suriye'nin sorunu değildir. Küresel bir sorundur. Türkiye ve Bangladeş gibi mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek verilmelidir çünkü bu ülkeler hepimizin adına bunu yapıyorlar. Bu son derece önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Bande, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve tüm BM sisteminin Suriye'de uzun zamandır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi için daha fazla sorumluluk almasının aciliyet arz ettiğinin altını çizdi. Bununla beraber OCHA'nın İdlib'de sahada insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığına işaret etti.

BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinden oluşan sisteminin değiştirilmesi için üye devletlerin müzakerelere devam ettiğini belirten Bande, Konseyin yapısının değişmesinin kendi döneminde gerçekleşmesi dileğinde bulundu.

Bande ayrıca BM'deki reformların adım adım gerçekleşebileceğini kaydetti.

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