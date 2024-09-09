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Politika

BMYK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
BMYK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak
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Zararlı alışkanlıklara karşı yürütülen çalışmaların ve bu alışkanlıklarla mücadelede gelinen son noktanın değerlendirileceği toplantıda, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı", "Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığını da kapsayan "Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" olmak üzere 2024-2028 yılları için hazırlanan üç eylem planı nihai hale getirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hasan Kaymak ile Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetkililer de yer alacak.

  • BMYK toplantısı
  • Cevdet Yılmaz
  • Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu

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