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Politika

''Boğaz'ın İncisi'' Vaniköy Camii ibadete açıldı... Başkan Erdoğan: Vefa borcumuzu ödüyoruz

İstanbul'da Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii'nin resmi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Camiimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz' dedi.

16 Haziran 2023 Cuma 14:14 - Güncelleme:
''Boğaz'ın İncisi'' Vaniköy Camii ibadete açıldı... Başkan Erdoğan: Vefa borcumuzu ödüyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kasım 2020'de çıkan yangında zarar görmesinin ardından restore edilen Vaniköy Camii'nin resmi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Tarihi Vaniköy Cami Üsküdar'ımızın sembol mekanlarından biriydi. 2 buçuk yıl önce çıkan yangında ağır hasar görmüştü.

Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını iddia ettiler vicdana ve akla sığmayan şeyler söyleyip her zamanki gibi yalanlarla zihinleri bulandırmaya çalıştılar. Biz bunlara kulak asmadık.

"VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ"

İstanbul'un sembol camilerinden olan cami bu bölgenin kalbi konumunda. Padişahların ziyaretgahlarından olmuştur. İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Caminin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor, işçisinden mimarına kadar herkese teşekkür ediyorum.

Bu toprakların bize ait olduğunu gösteren tapular, şanlı maziye bağlayan manevi köprülerimizdir. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyor, millet varlığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Tarihi binalarla medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz.

Her taşından tarih fışkıran İstanbul'a sevgimizi ve sadakatimiz başkadır. Fatihin emanet bu şehri tüm ilçeleriyle gönülden seviyoruz. Aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi biriler, kadar lafta bırakmadık eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip gösteriyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz. Kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik."

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