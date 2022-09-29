Bölgede sinsi oyun! ''Türkleri asla yok edemeyecekler''

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Rum bakan ve milletvekillerinin silah eğitimi almalarına tepki gösterdi.

"Rum papazlardan sonra şimdi de Rum bakan ve milletvekillerinin de atış talimi yapmaları yeni bir provokasyon olarak Doğu Akdeniz'de gerilimi artırmaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir." görüşünü paylaşan Tatar, GKRY Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve milletvekillerinin, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun karargahına yaptıkları ziyaret sırasında askeri miğfer giyerek atış talimi yaptıklarını içeren görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

Tatar, Rum milletvekillerinin atış talimi yapmalarının, EOKA'cı ruhun ve Ada'nın Yunanistan'a bağlanması hayalinin Kıbrıs'ın Rum kesiminde halen hüküm sürdüğünün bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Atış taliminin, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasının hemen ardından meydana gelmesinin manidar olduğuna işaret eden Tatar, bahse konu kararın her alanda olumsuz etki yapacağı konusundaki tepkilerini dile getirdiklerini belirtti.

- "HİÇBİR SİNSİ OYUNA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"GKRY'nin silahlanmayı artırmaya yönelik çalışmalarının da kışkırtıcı olduğu, barışa hizmet etmediği ve Doğu Akdeniz'de gerginliğe yol açacağı uyarısını defaten yapmaktayız. Şubat ayında Rum Milli Muhafız Ordusu ile Rum Ortodoks Kilisesi iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verilmesinin ardından dün de Rum bakan ve milletvekillerinin atış talimi yapması, hem Kıbrıs Adası hem de bölgenin istikrarı bağlamında ve Türk-Yunan dengesi açısından olumsuz bir gelişme olmakla birlikte iki taraf arasında varılabilecek olası uzlaşı umutlarını tüketmektedir.

KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak dünyada hak ettiği yere ulaşması için kararlılık ve azimle mücadelemizi sürdürürken; Kıbrıs Türk halkının haklı ve kutsal davasını ve şanlı mücadelesini tüm dünyaya ana vatan Türkiye'nin tam desteği ile savunmaya ve duyurmaya devam edeceğiz. Bilinmelidir ki; Kıbrıs Türkü'nü yok etmek için çaba harcayan hiçbir zihniyete ve oynanan hiçbir sinsi oyuna geçit vermeyeceğiz."