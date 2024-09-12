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Politika

Bölgede dengeleri bozacak anlaşma: Türkiye ile gerekli adımları atarız

ABD'nin Kıbrıs Rum kesimiyle imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz bölgesindeki dengeleri bozacak sonuçlara yol açacağını bildiren KKTC'den 'Ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz' açıklaması geldi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Bölgede dengeleri bozacak anlaşma: Türkiye ile gerekli adımları atarız
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KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmaya tepki göstererek Türkiye ile gerekli adımları atma hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

"TÜRKİYE İLE GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ"

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD ile GKRY arasında 10 Eylül'de imzalanan "Savunma İşbirliği Yol Haritası"yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin son dönemde Rum tarafına artan desteklerine işaret edilerek "ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirdiği 'liman ziyaretleri', iki taraf arasındaki 'stratejik ortaklığın' ileriye götürülmesi yönünde atılan adımlar ve ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesi, özellikle son dönemde ABD'nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu "tehlikeli desteğin" Doğu Akdeniz bölgesindeki dengeleri bozacak sonuçlara yol açacağı belirtilen açıklamada, "Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD'yi sağduyu ile hareket etmeye, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

Açıklamada, KKTC'nin, bölgedeki gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkı aleyhinde oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı her daim hazırlıklı olduğu vurgulanarak "Ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

ABD ile GKRY arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının imzalandığı duyurulmuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için "hayati önem taşıdığına" işaret edilmişti.

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