Bölgede ilke imza atıldı! Kısıtlama kalktı, ticarete müthiş katkı sunacak

AA 18 Eylül 2021 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 15:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı" Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Türk heyetine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor'un, Kırgız heyetine Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından Shukhrat Aytıev'in başkanlık ettiği toplantıda, uluslararası kara yolu taşımacılığıyla ilgili önemli adımlar atıldı.

Toplantıda, Türkiye ile Kırgızistan arasında 1992'de imzalanan "Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın tadil edilerek ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alınırken, serbestleştirme için yasal süreç başlatıldı ve anlaşmayı tadil edecek protokol paraflandı.

- GEÇİŞ BELGESİ KISITLAMASI OLMADAN İKİLİ VE TRANSİT TAŞIMA YAPILABİLECEK

Orta Asya ülkelerinde geçiş belgesi konusunda yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında, söz konusu coğrafyada bir ülkeyle ilk defa taşımaların serbestleştirilmesi ve bunun diğer ülkelere de örnek teşkil edecek olması önem taşıyor.

Kara yolu taşımacılığında atılan serbestleştirme adımıyla, Türk ve Kırgız taşımacılar geçiş belgesi kısıtlaması olmadan ikili ve transit taşıma yapabilecekler. Ayrıca bu adım, iki ülke arasındaki ticarette büyük kolaylık sağlayacak.

Öte yandan, toplantı sırasında iki ülkenin özel sektör temsilcileri ve taşımacı dernekleri de bir araya gelerek iş birliğini geliştirme kararı aldı.

Kırgızistan, Çin sınırında bulunması nedeniyle lojistik açıdan önemli potansiyele sahip bulunuyor. Bu kapsamda, Türk ve Kırgız taşımacılar, lojistik merkezler ve Çin yüklerinin Avrupa'ya taşınması konusunda fikir alışverişinde bulunarak, iş birliği yapma yoluna gitti.