'Bölgenin kontrolü Türkiye’de olacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapılan Kabine Toplantısı devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu. Kalın’ın açıklamaları özetle şöyle:

RUSYA ZİYARETİ: Önümüzdeki hafta 23 Ocak Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya’ya, Moskova’ya bir ziyareti olacak. Özellikle ABD’nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu, Ruslarla koordine etmek amacıyla günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Erdoğan, rejimin İdlib’e saldırılarını da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ele alacak.

İDLİB’ SALDIRI: Münbiç yol haritasını tamamlayıp, ABD’nin çekilme kararı sonrasında Fırat’ın doğusuyla ilgili birtakım önemli kararları alma arifemizde İdlib›de böyle bir hareketliliğin başlaması, rejim tarafından ihlallerin, oraya dönük saldırıların yapılması manidar. Bu bir tesadüf değil. Erdoğan, bu konuları Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ele alacak.

MUTABAKAT TEHLİKEDE: İdlib›deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Şu veya bu grubun veya rejimin bunları bahane ederek oraya dönük saldırıları, İdlib Mutabakatı’nın ihlali anlamına gelir. Burada Rus tarafının da rejimi bu konuda uyarması, belli bir kontrol altında tutması gerekmektedir. Aksi halde İdlib Mutabakatı ihlal edildiğinde bundan herkes zarar görecektir.

S-400 ALIMI: S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir. Yani ‘Bunu alırsanız, öbürünü alamazsınız, Patriotlar geldi, S-400’den vazgeçin’ tarzı teklifleri, biz geçerli kabul etmediğimizi daha önce de ifade ettik. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

ALAN BIRAKILMAMALI: Geçen hafta benim başkanlığımdaki heyet tarafından kabul edilen ABD heyeti bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ABD’nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. Türkiye de ABD heyetine karşılık vererek bir kağıt sundu. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütleri DEAŞ, PKK, YPG dahil alan verilmemesi, onlara yeni fırsat alanları yaratılmaması gerektiği hususunun da altını çizdik.

GÜVENLİ BÖLGE: Sayın Trump’ın bu teklifi, 20 mil yaklaşık 30-32 kilometrelik bir alana tekabül ediyor. Bir kere olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 4 yıldır dile getirdiği bir tekliftir. İlk defa Amerikan yönetimi tarafından en üst düzeyde bunun uygulanabilir, gerçekleştirilebilir bir plan olduğu ifade edilmiş oldu. Yaklaşık 4 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler. Buranın kontrolü Türkiye’de olacak. Dolayısıyla burada Türkiye’nin askeri konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak.