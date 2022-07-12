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Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için YDK süreci başlıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önce yazılı, sonra sözlü savunma verecek.

AA12 Temmuz 2022 Salı 11:08 - Güncelleme:
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran günü MYK kararıyla ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile YDK'ye sevk edildi.

Tedbirli olarak YDK'ye sevk edilmesi nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engellenirken, dosyasının disiplin kuruluna gelmesinin ardından ihraç süreci de başladı.

Özcan hakkında ilk görüşmesini geçen günlerde yapan YDK, Özcan'ı yazılı ve sözlü savunma vermeye davet etti.

Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise parti genel merkezinde sözlü savunmasını verecek.

- "BAĞIMSIZ OLARAK YOLUMA DEVAM EDERİM"

Özcan'ın sözlü savunma öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ancak bu talebin "YDK sürecine etki edeceği" gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi.

Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin "öz evladı" olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." demişti.

  • Tanju Özcan
  • Yüksek Disiplin Kurulu

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